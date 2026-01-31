Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kalmayı başardı.
Sadettin Saran bile bu kadarını beklemiyordu: Fenerbahçe'ye öyle bir gelir kasaya koydu ki...
Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde her kulvarda kazanmaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, ekonomik anlamda büyük bir başarı elde etti. Kanarya, UEFA’dan toplam 19 milyon 475 bin euro gelir elde etti.Derleyen: Furkan Çelik
Sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan giriş yapan Fenerbahçe, bu aşamada Feyenoord’u saf dışı bırakarak 175 bin euroluk ilk UEFA gelirini elde etti.
Play-off turunda Benfica’ya elenerek “Devler Ligi” hayaline veda eden temsilcimiz, buna karşın 4,29 milyon euro tutarındaki “teselli ikramiyesi” ile önemli bir kazanç sağladı.
Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, organizasyona katılım bedeli olarak verilen 4,31 milyon euroyu da kasasına koydu.
Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, bu performans sayesinde 1,8 milyon euro gelir elde etti. Ligdeki sıralamasının karşılığı olarak da 1,45 milyon euro daha kazandı.
Bunun yanı sıra yayın havuzu gelirlerinden 4,39 ile 5,59 milyon euro arasında bir pay alan Fenerbahçe’nin ortalama kazancı 4,99 milyon euro olarak hesaplandı.
TOPLAM GELİR 19 MİLYON EUROYU AŞTI
Tüm bu kalemlerle birlikte Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından elde ettiği toplam gelir 19 milyon 475 bin euroya ulaştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ
-Kazanç Kalemleri (Milyon €)
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu: 0,175
Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme): 4,29
Avrupa Ligi katılım: 4,31
Galibiyet: 1,35
Beraberlik: 0,45
Lig derecesi: 1,45
Yayın havuzu değerlemesi: 4,99
Katsayı: 2,16
Son 16 play-off turu: 0,3
Toplam kazanç: 19,475
SONRAKİ TURLARIN ÖDÜLLERİ
Son 16 turu: 1,75
Çeyrek final: 2,5
Yarı final: 4,2
Final: 7
Şampiyon: 6