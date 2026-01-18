Roman müziğin renkli ve enerjik ismi Kobra Murat, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gündemi sarsmaya devam ediyor.
Roman müziğin kralı Kobra Murat’tan eşine destansı methiye: ‘Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!’
Kobra Murat, 1995’ten beri eşi Emine Divandiler’e olan aşkını sosyal medyada coşkuyla ilan etti. Doğum günü paylaşımında methiyeler dizdi: “Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı… kasam, masam, yuvam!”
Kendine özgü üslubu, esprili yorumları ve coşkulu sahne performanslarıyla hayran kitlesini elinde tutan ünlü şarkıcı, pozitif enerjisiyle her zaman dikkat çekiyor.
Bu kez sahne şovlarından değil, özel hayatındaki romantik bir detaydan konuşuluyor. 1995 yılında büyük bir aşkla evlendiği Emine Divandiler ile kurduğu yuva, magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor.
'KASAM, MASAM, YUVAM'
Son olarak eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tam bir aşk ilanı gibiydi.
Kobra Murat, Emine Divandiler’e methiyeler dizerek şöyle yazdı: "Emine'm, Emine'm güzel Emine'm, doğum günün kutlu, mutlu olsun. Hayallerin gerçek olsun; sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü bir hayatın olsun inşallah. Amin, amin, amin. Hanımefendi, karım, asil, kibar, nazik; kalbinde hazine yatmış, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, evimizin, ailemizin, sülalemizin sultanı, kraliçemiz; abdestli,
Kur'an'lı, kitaplı, dinli, imanlı, namazlı, niyazlı; on parmağında on marifet; evimize bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getiren, bereketlim, kısmetlim, uğurum, tılsımım, namusum, çorba kokum, bimlom, kraliçem, sultanım, kasam, masam, yuvam; ilk aşkım, nefesim, gonca gülüm, sevgilim. Emine'm, doğum günün kutlu olsun aşkım!"
Eşine duyduğu derin sevgiyi bu sözlerle gözler önüne seren Kobra Murat, kısa sürede magazin gündeminin tepesine oturdu ve takipçilerinden beğeni yağmuru aldı.
MURT DİVANDİLER (KOBRA MURAT) KİMDİR?
Kobra Murat, gerçek adı Murat Divandiler olan, Türk Roman müziğinin en renkli ve enerjik sanatçılarından biridir.
İstanbul'un tarihi Balat semtinde doğup büyümüş, ailesi nesillerdir bu mahallede yaşayan Roman kökenli bir ailedendir (bazı kaynaklara göre 1973 veya 1975 doğumlu).Asıl mesleği terziliktir ve Balat'ta kendi modaevi (Kobra Modaevi) ile tanınır.
Özellikle Roman düğünleri için gösterişli kıyafetler tasarlar, bu yüzden "Romanların Prensi" veya "Roman düğünlerinin aranan modacısı" olarak anılır.
Müzik kariyerinde Roman havasını modern ritimler, pop ve oryantal ezgilerle harmanlayan kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Sahnedeki pırıltılı kostümleri, abartılı aksesuarları, coşkulu dansları ve esprili üslubuyla dikkat çeker. Sosyal medya ve TV programlarında sergilediği eğlenceli şovlarla geniş kitlelere ulaşmıştır
En bilinen albümü Roman Show'dur (bazı kaynaklarda 2016-2018 civarı çıkışlı). Popüler şarkıları arasında şunlar öne çıkar:
• Yakadan Paçaya Kalite
• Antalya Gaydası / Roman Gaydası
• Geliyor Havalı Geliyor (Cansever ile düet, Çukur dizisinde kullanıldı)
• Kaliteyiz Markayız Havalıyız
• Kukuli Mogali
• Karabasan Roman Havası gibi parçalar.
Özel hayatında 1995 (veya 1998) yılında tanıştığı eşi Emine Divandiler ile evlidir; üç çocukları vardır: oğulları Doğuş ve Yiğithan, kızı Sergül (2007 doğumlu).
Aile bağlarına ve eşine olan sevgisiyle de sıkça gündeme gelir; sosyal medyada romantik ve samimi paylaşımları viral olur
Kısaca, Kobra Murat sadece bir şarkıcı değil; Roman kültürünü neşeli ve gösterişli şekilde temsil eden, terzi, şovmen ve halk arasında sevilen bir figürdür.