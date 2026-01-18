Roman müziğin kralı Kobra Murat’tan eşine destansı methiye: ‘Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!’

İstanbul'un tarihi Balat semtinde doğup büyümüş, ailesi nesillerdir bu mahallede yaşayan Roman kökenli bir ailedendir (bazı kaynaklara göre 1973 veya 1975 doğumlu).Asıl mesleği terziliktir ve Balat'ta kendi modaevi (Kobra Modaevi) ile tanınır.