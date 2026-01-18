Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Magazin Roman müziğin kralı Kobra Murat’tan eşine destansı methiye: ‘Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!’

Roman müziğin kralı Kobra Murat’tan eşine destansı methiye: ‘Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!’

Kobra Murat, 1995’ten beri eşi Emine Divandiler’e olan aşkını sosyal medyada coşkuyla ilan etti. Doğum günü paylaşımında methiyeler dizdi: “Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı… kasam, masam, yuvam!”

Son Güncelleme:

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Roman müziğin renkli ve enerjik ismi Kobra Murat, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gündemi sarsmaya devam ediyor.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Kendine özgü üslubu, esprili yorumları ve coşkulu sahne performanslarıyla hayran kitlesini elinde tutan ünlü şarkıcı, pozitif enerjisiyle her zaman dikkat çekiyor.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Bu kez sahne şovlarından değil, özel hayatındaki romantik bir detaydan konuşuluyor. 1995 yılında büyük bir aşkla evlendiği Emine Divandiler ile kurduğu yuva, magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

'KASAM, MASAM, YUVAM'

Son olarak eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tam bir aşk ilanı gibiydi.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Kobra Murat, Emine Divandiler’e methiyeler dizerek şöyle yazdı: "Emine'm, Emine'm güzel Emine'm, doğum günün kutlu, mutlu olsun. Hayallerin gerçek olsun; sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü bir hayatın olsun inşallah. Amin, amin, amin. Hanımefendi, karım, asil, kibar, nazik; kalbinde hazine yatmış, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, evimizin, ailemizin, sülalemizin sultanı, kraliçemiz; abdestli,

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Kur'an'lı, kitaplı, dinli, imanlı, namazlı, niyazlı; on parmağında on marifet; evimize bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getiren, bereketlim, kısmetlim, uğurum, tılsımım, namusum, çorba kokum, bimlom, kraliçem, sultanım, kasam, masam, yuvam; ilk aşkım, nefesim, gonca gülüm, sevgilim. Emine'm, doğum günün kutlu olsun aşkım!"

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Eşine duyduğu derin sevgiyi bu sözlerle gözler önüne seren Kobra Murat, kısa sürede magazin gündeminin tepesine oturdu ve takipçilerinden beğeni yağmuru aldı.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

MURT DİVANDİLER (KOBRA MURAT) KİMDİR?

Kobra Murat, gerçek adı Murat Divandiler olan, Türk Roman müziğinin en renkli ve enerjik sanatçılarından biridir.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

İstanbul'un tarihi Balat semtinde doğup büyümüş, ailesi nesillerdir bu mahallede yaşayan Roman kökenli bir ailedendir (bazı kaynaklara göre 1973 veya 1975 doğumlu).Asıl mesleği terziliktir ve Balat'ta kendi modaevi (Kobra Modaevi) ile tanınır.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Özellikle Roman düğünleri için gösterişli kıyafetler tasarlar, bu yüzden "Romanların Prensi" veya "Roman düğünlerinin aranan modacısı" olarak anılır.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Müzik kariyerinde Roman havasını modern ritimler, pop ve oryantal ezgilerle harmanlayan kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Sahnedeki pırıltılı kostümleri, abartılı aksesuarları, coşkulu dansları ve esprili üslubuyla dikkat çeker. Sosyal medya ve TV programlarında sergilediği eğlenceli şovlarla geniş kitlelere ulaşmıştır

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

En bilinen albümü Roman Show'dur (bazı kaynaklarda 2016-2018 civarı çıkışlı). Popüler şarkıları arasında şunlar öne çıkar:

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

• Yakadan Paçaya Kalite

• Antalya Gaydası / Roman Gaydası

• Geliyor Havalı Geliyor (Cansever ile düet, Çukur dizisinde kullanıldı)

• Kaliteyiz Markayız Havalıyız

• Kukuli Mogali

• Karabasan Roman Havası gibi parçalar.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Özel hayatında 1995 (veya 1998) yılında tanıştığı eşi Emine Divandiler ile evlidir; üç çocukları vardır: oğulları Doğuş ve Yiğithan, kızı Sergül (2007 doğumlu).

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Aile bağlarına ve eşine olan sevgisiyle de sıkça gündeme gelir; sosyal medyada romantik ve samimi paylaşımları viral olur

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'

Kısaca, Kobra Murat sadece bir şarkıcı değil; Roman kültürünü neşeli ve gösterişli şekilde temsil eden, terzi, şovmen ve halk arasında sevilen bir figürdür.

Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'
Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'
Roman müziğin kralı Kobra Murat'tan eşine destansı methiye: 'Başımızın tacı gönlümüzün ilacı!'
Kaynak: Magazin Servisi
