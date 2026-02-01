Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın

ANSA ajansına konuşan bazilika sorumlusu Piskopos Daniele Micheletti, “Bu sabah gazetede haberi okudum ve restorasyonu görmeye gittim. Gerçekten de belli bir benzerlik var ama bunu neden böyle yaptığını restorasyonu yapan kişiye sormanız gerekir. Nedenini ben bilmiyorum. Ben tam olarak olduğu gibi restore edilmesini istedim. Orada bir melek vardı ama yüz hatlarının öyle olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.