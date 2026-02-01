Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın

Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın

İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bir freskteki melek figürlerinden birinin yüz ifadesinin, Başbakan Giorgia Meloni’ye benzemesi ülkede geniş yankı uyandırdı.

Haberi Paylaş
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 1

La Repubblica gazetesinin haberine göre, başkentin merkezinde yer alan ve kökeni 4. yüzyıla uzanan bazilikadaki fresklerden birinde, “her gün haberlerde de görülen ve ülkenin en güçlü kadınlarından biri olan” Başbakan Meloni’ye benzer bir yüz ortaya çıktı.

1 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 2

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, freskteki meleğin Meloni’ye olan çarpıcı benzerliğini gündeme taşırken, kamuoyunda hem ilgi hem de hararetli tartışmalar başlattı.

2 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 3

ANSA ajansına konuşan bazilika sorumlusu Piskopos Daniele Micheletti, “Bu sabah gazetede haberi okudum ve restorasyonu görmeye gittim. Gerçekten de belli bir benzerlik var ama bunu neden böyle yaptığını restorasyonu yapan kişiye sormanız gerekir. Nedenini ben bilmiyorum. Ben tam olarak olduğu gibi restore edilmesini istedim. Orada bir melek vardı ama yüz hatlarının öyle olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.

3 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 4

Roma Piskoposluğu da ANSA’ya yaptığı açıklamada freskteki benzerliği “şaşkınlıkla” karşıladığını belirterek, “Sanatçının müdahale ettiği açık. Bu konudan ve restoratörün niyetinden tamamen habersizdik ve bilgilendirilmedik. Şimdi ne olduğunu araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

4 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 5

Muhalefet partileri konuya sert tepki gösterirken, Başbakan Meloni de sessiz kalmadı.

5 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 6

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD), 5 Yıldız Hareketi ve Yeşil ve Sol İttifak (AVS), Meloni’ye benzeyen melek freski nedeniyle Kültür Bakanı Alessandro Giuli’den restorasyon hakkında inceleme başlatmasını ve açıklama yapmasını talep etti.

6 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 7

Başbakan Meloni ise sosyal medya hesabından freskin fotoğrafını paylaşarak ironik bir yorum yaptı: “Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum.”

7 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 8

Tartışmanın merkezindeki restorasyon sorumlusu Bruno Valentinetti ise iddiaları kesin bir dille yalanladı:

8 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 9

Kim diyor ki bu yüz, Başbakan Meloni’nin? Kilise rahibi söylemedi, ona benzediğini söyledi. Bu yüz için, 25 yıl önce orada olanı, aynı şekilde restore ettim. 25 yıl önceki aynı tasarımları ve renkleri kullanmak zorundaydım. Değiştirilmemeliydi. Tartışmaya gelince, ben de bunların hepsinin uydurma olduğunu söylüyorum.”

9 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 10

San Lorenzo in Lucina Bazilikası, Roma'nın en eski kiliselerinden biri olup, Rione Colonna bölgesinde, Via del Corso'ya yakın Piazza di San Lorenzo in Lucina'da yer alır. Aziz Lorenzo'ya (Roma diyakozu ve şehit) adanmıştır. Adındaki "Lucina" kısmı, 4. yüzyılda Hristiyanlara evini açan zengin bir Roma matronu Lucina'dan gelir; bazı kaynaklar ise Juno Lucina tapınağına bağlar.

10 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 11

Kilisenin kökeni 4. yüzyıla dayanır. Geleneklere göre, İmparator Maxentius'un zulmü sırasında Papa Marcellus I burada saklanmış, 366'da ise Papa Damasus I burada seçilmiştir. Resmi olarak 440 yılında Papa Sixtus III tarafından bazilika olarak kutsanmış ve Titulus Lucinae olarak kaydedilmiştir (499'daki Papa Symmachus sinodunda da bu adla anılır).

11 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 12

Yapı, yüzyıllar boyunca birçok kez restore ve yeniden inşa edilmiştir:

685'te Papa Benedict II ve 780'de Papa Adrian I tarafından onarım görmüştür.

12 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 13

1084'te Norman saldırısında hasar almış, ardından Papa Paschal II tarafından 1112'den itibaren yeniden inşa edilmiş; 1130'da Antipope Anacletus II, 1196'da ise Papa Celestine III tarafından kutsanmıştır. Bu dönemde eklenen Romanesk çan kulesi ve Ionic sütunlu portiko (girişteki altı granit sütun) günümüze ulaşan önemli unsurlardır.

13 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 14

17. yüzyıl ortalarında Cosimo Fanzago tarafından tamamen yenilenmiş; Tiber taşkınlarına karşı zemin yükseltilmiş, yan neflar barok şapellere dönüştürülmüş ve iç mekan barok stile kavuşturulmuştur. Gian Lorenzo Bernini de Fonseca Şapeli gibi müdahalelerde bulunmuştur.

14 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 15

19. yüzyılda Papa Pius IX döneminde (1857-1858) Andrea Busiri Vici yönetiminde barok dekorasyon kısmen kaldırılarak Roberto Bompiani'nin freskleri eklenmiş, tek nefe indirgenmiştir.

15 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 16

Arkeolojik kazılarda altında Roma dönemi insula kalıntıları, mozaik zeminler, Juno Lucina'ya ait kuyu ve Augustus'un güneş saati (Horologium Augusti) parçaları bulunmuştur. Bazilika, Aziz Lorenzo'nun ızgarası gibi kutsal emanetler ile Guido Reni'nin "Çarmıha Geriliş" tablosu, Bernini'nin eserleri gibi sanat hazinelerine ev sahipliği yapar. Bugün küçük bazilika (minor basilica) ve başlık kilisesi (titular church) statüsündedir.

16 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 17

Bu tarihi yapı, Roma'nın erken Hristiyanlık döneminden barok çağına uzanan katmanlı mirasını yansıtır.

17 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 18
18 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 19
19 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 20
20 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 21
21 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 22
22 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 23
23 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 24
24 25
Roma’da restorasyon skandalı: Tarihi freskte Meloni benzerliği… Kilise şaşkın - Resim: 25
25 25
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro