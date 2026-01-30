Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Roma forması giyen Zeki Çelik'i Juventus transfer etmek istiyor

Roma’nın sağ beki Zeki Çelik’e Juventus talip oldu. Milli futbolcu, Roma ile sözleşmesini uzatmak istemiyor ve transferin sezon sonunda tamamlanması bekleniyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Roma ile başarılı bir performans sergileyen milli futbolcumuz Zeki Çelik’e sürpriz bir takım tarafından teklif geldi.

Juventus Devreye Girdi

İtalya’da Roma formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Zeki Çelik’e bir başka dev takım Juventus talip oldu.

Torino ekibi, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu için teklif yaptı.

Sözleşmesini Uzatmayacak

Zeki Çelik, sözleşmesini uzatmak istemediğini Roma yönetimine bildirmişti.

Juventus Zeki Çelik İle İlgileniyor

İtalyan basınındaki haberlere göre Juventus, Zeki Çelik ile ilgileniyor ve transferi bitirmek istiyor.

Milli futbolcu, Lille’de gösterdiği performansla şampiyonluk yaşamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Zeki Çelik, 2022 yılında 7,4 milyon euro bedelle Lille’den Roma’ya transfer olmuştu.

Roma Kariyeri

Tecrübeli sağ bek, Roma formasıyla şimdiye kadar 134 resmi maça çıkarken 2 gol ve 9 asist yaptı.

Milli Takım Performansı

A Milli Takım’da da forma giyen Zeki, ay-yıldızlı forma altında 58 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Roma, Zeki Çelik'i devresinde kaybetmek istemiyor... Transferin sezon sonunda tamamlanma ihtimali de yüksek.

Kenan'la Takım Arkadaşı

Transfer gerçekleştiği takdirde Zeki Çelik, bir diğer milli gurur Kenan Yıldız'la takım arkadaşı olacak.

Kaynak: Spor Servisi
