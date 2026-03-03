Müzik dünyasında “Riri” lakabıyla anılan ve 9 Grammy ödülüne sahip olan 38 yaşındaki yıldız, son olarak 2016 yılında ANTI albümünü yayımlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı ve “Bir günüm” notunu düştüğü videoyla sabahın ilk ışıklarına kadar stüdyoda çalıştığını gösteren Rihanna, yeni müzik sinyallerini de vermiş oldu.
Riri geri döndü; 10 yılın ardından sonra stüdyoda: Yeni albüm geliyor
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, hayranlarını heyecanlandıran haberi sonunda paylaştı. Barbadoslu sanatçı, tam 10 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya girerek yeni albümü üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.Derleyen: Hande Karacan
Yoğun iş temposu içinde hem kariyerini hem de anneliği bir arada yürüten ünlü şarkıcı, saat 21.00’de başlayıp gece 01.30’a kadar süren Savage X Fenty markasının toplantısına katıldıktan sonra stüdyonun yolunu tuttu. O günü “hayatımın en uzun günü” sözleriyle anlatan Rihanna, önce kayıt çalışmalarını tamamlaması gerektiğini, ardından da oğlu için Mardi Gras kostümü hazırlayacağını söyledi.
Gece saat 02.00’yi geçerken ekibiyle birlikte stüdyoda notlar aldığı görülen yıldız, enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden dans ettiği anları da paylaştı. Sabah 07.00’ye doğru eve dönen Rihanna, annelik mesaisine başladı; oğlunun kot pantolonunu süsledi, Mardi Gras için bir şemsiye tasarladı.
2019’dan bu yana rapçi ASAP Rocky ile birlikte olan ve ilişkisini 2021’de kamuoyuna duyuran Rihanna’nın RZA ve Riot adında iki oğlu ile Rocki adında bir kızı bulunuyor.
Son yıllarda anneliğe ve kendi markalarına ağırlık veren yıldızın müziğe geri dönmesi, hayranlarını adeta coşturdu. Sosyal medyada binlerce kişi, Rihanna’nın stüdyoya dönüşünü büyük bir heyecanla karşıladı.
Rihanna, 2016’dan bu yana yeni bir albüm yayımlamazken, yalnızca 2022’de Lift Me Up adlı şarkısını dinleyicileriyle buluşturmuştu. Şimdi ise gözler, uzun süredir beklenen yeni albümde.