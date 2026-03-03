Riri geri döndü; 10 yılın ardından sonra stüdyoda: Yeni albüm geliyor

Yoğun iş temposu içinde hem kariyerini hem de anneliği bir arada yürüten ünlü şarkıcı, saat 21.00’de başlayıp gece 01.30’a kadar süren Savage X Fenty markasının toplantısına katıldıktan sonra stüdyonun yolunu tuttu. O günü “hayatımın en uzun günü” sözleriyle anlatan Rihanna, önce kayıt çalışmalarını tamamlaması gerektiğini, ardından da oğlu için Mardi Gras kostümü hazırlayacağını söyledi.