Revna Sarıgül çiftinin ardından aldatılma korkusu ünlüleri sardı

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Emir ve Revna Sarıgül çiftinin ardından şüpheye kapılan sosyetik kadınlar, eşlerinin sadakatinden emin olmak için çözümü dedektiflere başvurmakta bulduğunu yazdı. Cankurt bu hizmetin ise kısa süreli olmadığını pek çok kadının, eşlerini sürekli izlemek üzere adeta “kadrolu” dedektifler tutuğunu köşesinde kaleme aldı.