Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Emir ve Revna Sarıgül çiftinin ardından şüpheye kapılan sosyetik kadınlar, eşlerinin sadakatinden emin olmak için çözümü dedektiflere başvurmakta bulduğunu yazdı. Cankurt bu hizmetin ise kısa süreli olmadığını pek çok kadının, eşlerini sürekli izlemek üzere adeta “kadrolu” dedektifler tutuğunu köşesinde kaleme aldı.
Revna Sarıgül çiftinin ardından aldatılma korkusu ünlüleri sardı
Revna Sarıgül’ün, eşi Ömer Sarıgül’ün ihanetine uğradığı gerekçesiyle mahkemeye başvurması ve yüksek miktarda tazminat talep etmesi olay olmuştu. Bu gelişme, “aldatılıyor muyum?” endişesini gündeme taşıdı. Uzun süre gözden düşmüş olan özel dedektifler ise bu korku sayesinde tekrardan sahneye çıktı.
Bu dedektifler, takip ettikleri kişileri günün her saati izliyor; gittikleri yerleri, yedikleri yemekleri, görüştükleri insanları ayrıntılı raporlar hâlinde sunuyor.
İşin en dikkat çekici kısmı ise takibin ülke sınırlarıyla sınırlı kalmaması. Yurtdışı seyahatlerinde dedektifler, takip ettikleri kişiyle aynı uçuşa binip aynı otelde konaklayacak kadar yakın çalışıyor.
Bu özel hizmetin bedeli de oldukça yüksek. Eşlerinin her adımından haberdar olmak isteyen kadınlar, dedektiflere aylık 10 ila 15 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Üstelik bu rakama uçak biletleri ve otel masrafları dahil değil.
Bülent Cankurt, bu yeni trende kapılan bazı tanınmış isimlerin kulağına geldiğini ama olası aile krizlerine yol açmamak için paylaşmadığını da köşesinde belirtti.
Sosyetenin önde gelen ailelerinden birçok ünlü kadının artık “kadrolu dedektifi” var. Görünen o ki, sosyete dünyasında daha çok konuşulacak yeni alışkanlıklar bizi bekliyor.