Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault'nun Rafale modelinde de bulunan ve 2025'te Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 'Yılın İnovatif Projesi' ödülüne layık görülen 'opaklaşma özellikli solarbay panoramik cam tavan', Scenic ile kabin içi deneyimi farklı bir seviyeye taşıyor.

Bu yenilikçi sistem, ışık ve ısı yönetimini optimize ederek hem yaz hem kış aylarında konfor sağlıyor. Geleneksel perde sistemlerine göre daha hafif olması sayesinde verimliliğe de katkıda bulunuyor.

İç mekanda kullanılan geri dönüştürülmüş ve biyobazlı malzemeler sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirirken, kalite ve dokunsal deneyimden ise ödün vermiyor. Deri kullanılmayan kabinde, modern kumaşlar ve doğal dokular sıcak bir atmosfer yaratıyor.

Ayrıca akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri, günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Renault'nun 'Living Light' adını verdiği ortam aydınlatması ise 48 farklı renk seçeneğiyle kabin atmosferini kişiselleştirirken, günün saatine göre otomatik olarak uyum sağlayarak daha konforlu ve sezgisel bir iç mekan deneyimi sunuyor.

Jean-Michel Jarre işbirliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kabin içindeki teknolojik ve duygusal deneyimi tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.