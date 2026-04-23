Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK ÖZELLİKLERİ
Scenic E-Tech Elektrikli, Renault'nun 'Önce İnsan' yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde segmentinde kapsamlı bir güvenlik paketi sunuyor.
Aktif sürüş desteği, adaptif hız sabitleyici, dur-kalk fonksiyonu ve şerit ortalama özelliklerini bir araya getirerek özellikle otoyol ve yoğun trafik koşullarında yarı otonom sürüş deneyimi sağlıyor.
Sistem, harita verileriyle entegre çalışarak hız limitlerini algılıyor ve aracın hızını yol koşullarına göre otomatik olarak optimize edebiliyor.
Güvenlik Koçu sistemi ise sürüş alışkanlıklarını analiz ederek hız yönetimi, takip mesafesi ve sürüş davranışı gibi kriterler üzerinden sürücüye kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor.
Scenic E-Tech Elektrikli'de kullanılan malzemelerin yüzde 24'e varan kısmı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilirken, toplam kütlenin yüzde 90'ı kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebiliyor.
Deri kullanılmayan iç mekan, geri dönüştürülmüş kumaşlar ve biyobazlı malzemelerle desteklenirken; üretim süreci de karbon ayak izini azaltacak şekilde optimize ediliyor.