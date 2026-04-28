Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Şemdinli yolunda sürücüler, araç kornaları yerine koyun seslerinin yankılandığı trafik yoğunluğuyla karşılaştı.
Refüjde otlayan koyunlar trafiği durdurdu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde meradan dönen koyun sürüsü, Şemdinli yolunda trafiğin durmasına neden oldu. Refüjde ve yol üzerinde ilerleyen sürü nedeniyle araçlar ilerleyemedi.Derleyen: Cemile Kurel
Gün boyu çevredeki otlaklarda otlayan yüzlerce koyun, akşam saatlerinde ahırlara götürülürken yolda yoğunluğa neden oldu.
Sürünün bir kısmı yolun karşı tarafına geçerken bir kısmının refüjde duraklayıp otlamasıyla trafik akışı tamamen durdu.
Asfalt üzerinde sakin tavırlarıyla dikkat çeken koyunlar, lüks araçların ve ağır vasıtaların arasında adeta bir "bekleme salonu" oluşturdu.
SÜRÜCÜLER KORNAYA DEĞİL TELEFONLARINA SARILDI
Normal şartlarda trafik sıkışıklığında tepki gösteren sürücülerin bu kez telefonlarıyla bu anı kaydettiği görüldü.
Araçlarının camlarını açarak sürünün geçişini bekleyen sürücüler manzaranın huzur verici olduğunu belirterek, "Hakkari'de trafik bazen böyle tatlı kesilir. Bu masum canlıları izlerken günün tüm stresini ve yorgunluğunu unuttuk" ifadelerini kullandı.
Sürünün güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçirilmesi ve meraya yönelmesiyle birlikte, Şemdinli yolundaki trafik akışı yaklaşık 15 dakika sonra ardından normale döndü.