Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem

Fırında Sebzeli Tavuk Baget
Her şeyi tek tepside pişiriyoruz, ocak başında bekleme derdi yok.
Malzemeler
8 adet tavuk baget
3 adet orta boy patates
2 adet havuç
1 adet kapya biber
Sos için: 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, tuz.
Hazırlanışı:
Patatesleri ve havuçları elma dilim doğra.
Biberleri iri parçalar halinde kesin.
Geniş bir kapta sos malzemelerini az bir miktar suyla açın.
Tavukları ve sebzeleri bu sosla iyice harmanla ve fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında tavuklar kızarana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) pişirin.