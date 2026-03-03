Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
E-Gazete
Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem

Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem

Ramazan ayının 13. günü için 1 saat içerisinde hazırlanabilecek pratik ve lezzetli bir menü hazırladık.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem - Resim: 1

Fırında Sebzeli Tavuk Baget
Her şeyi tek tepside pişiriyoruz, ocak başında bekleme derdi yok.

Malzemeler

8 adet tavuk baget
3 adet orta boy patates
2 adet havuç
1 adet kapya biber
Sos için: 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, tuz.
Hazırlanışı:

Patatesleri ve havuçları elma dilim doğra.

Biberleri iri parçalar halinde kesin.
Geniş bir kapta sos malzemelerini az bir miktar suyla açın.
Tavukları ve sebzeleri bu sosla iyice harmanla ve fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında tavuklar kızarana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) pişirin.

1 4
Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem - Resim: 2

Sebzeli Bulgur Pilavı
Pirince göre çok daha hızlı hazırlanır ve tavukla harika gider.

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet soğan
1 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı sıcak su
Tuz, kuru nane.

Hazırlanışı

Soğan ve biberi yemeklik doğrayıp tereyağında kavurun.
Bulguru ekleyip 1-2 dakika daha çevirin.
Sıcak suyu ve tuzu ekleyin.

Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişir.

10 dakika dinlendirin.

2 4
Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem - Resim: 3

Naneli Çırpılmış Yoğurt (Cacık Alternatifi)


Salata doğramakla uğraşmak istemiyorsanız en hızlı çözüm budur.

Malzemeler

2 su bardağı süzme veya koyu kıvamlı yoğurt, yarım çay bardağı su, kuru nane, üzerine biraz zeytinyağı.

Hazırlanışı

Yoğurdu suyla pürüzsüz olana kadar çırpın.

İçine bol nane ve tuz ekleyin.

Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirin.

3 4
Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem - Resim: 4

Pratik Süzme Mercimek Çorbası

Malzemeler

1.5 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan (rastgele doğranmış)
1 adet patates (küp doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağı + 2 yemek kaşığı sıvı yağ
6-7 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal (altın sarısı renk vermesi için)


Hazırlanışı

Tencereye yağları alın, soğan ve patatesi 2 dakika kavurun.
Yıkanmış mercimekleri ve baharatları ekle. Sıcak suyu döküp mercimekler ve patatesler yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dk) orta ateşte pişirin.
Pişen çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderdan geçir. Kıvamı koyu gelirse biraz daha sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın.
Üzerine tereyağında yakılmış pul biber gezdirirseniz tadından yenmez.

4 4
Kaynak: Haber Merkezi
