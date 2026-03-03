Ramazanın 13. günü pratik iftar menüsü: 1 saate hazır: Bugün iftara ne pişirsem

Pratik Süzme Mercimek Çorbası

Malzemeler

1.5 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (rastgele doğranmış)

1 adet patates (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı + 2 yemek kaşığı sıvı yağ

6-7 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal (altın sarısı renk vermesi için)



Hazırlanışı

Tencereye yağları alın, soğan ve patatesi 2 dakika kavurun.

Yıkanmış mercimekleri ve baharatları ekle. Sıcak suyu döküp mercimekler ve patatesler yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dk) orta ateşte pişirin.

Pişen çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderdan geçir. Kıvamı koyu gelirse biraz daha sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın.

Üzerine tereyağında yakılmış pul biber gezdirirseniz tadından yenmez.