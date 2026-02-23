Ramazan ayının 5. günü uygun fiyatlı iftar menüsü (23 Şubat 2026)

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

Malzemeler:

1 litre süt,

1 su bardağı un,

1 su bardağı şeker,

125 gr margarin/tereyağı,

1 paket vanilya.



Yapılışı:

Yağı eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun (rengi dönmesin).

Sütü ve şekeri ekleyip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Altını kapatınca vanilyayı ekleyin.

En önemli püf noktası: Pürüzsüz olması için en az 5-6 dakika mikserle yüksek devirde çırpın.

Borcama döküp soğutun,

üzerine tarçın serperek servis yapın.