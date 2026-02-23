Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Ramazan ayının 5. günü uygun fiyatlı iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Ramazan ayında artan gıda fiyatları ve yoğun tempo, iftar sofralarını planlamayı zorlaştırabiliyor. Ancak bütçe dostu ve pratik menülerle hem ekonomik hem de zahmetsiz sofralar kurmak mümkün.

TERBİYELİ ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

1çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı/sıvı yağ

6 su bardağı su (varsa bir kısmı tavuk suyu).
Terbiyesi için:

1 kase yoğurt,

1 yumurta sarısı, yarım limon suyu.


Yapılışı:

Şehriyeleri yağda hafifçe kavurup suyunu ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve limonu çırpın.

Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın (yoğurt kesilmesin diye).

Karışımı yavaşça tencereye döküp bir taşım daha kaynatın.

Üzerine nane yakıp servis edin.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK BAGET

Malzemeler:

4-5 adet tavuk baget

2 adet patates,

1 adet havuç,

1 adet soğan,

2 diş sarımsak.

Sos için:

1 yemek kaşığı salça

yarım çay bardağı sıvı yağ,

tuz, kekik, pul biber.

Yapılışı:

Sebzeleri elma dilimi doğrayın.

Tavuklarla birlikte geniş bir kapta salçalı sosla iyice harmanlayın.

Fırın tepsisine dizip üzerine yarım su bardağı su ekleyin.

200°C fırında tavuklar kızarana kadar pişirin.

Nohutlu Pirinç Pilavı
Dünden kalan nohutunuz varsa değerlendirebilir veya bir avuç haşlanmış nohutla pilavı zenginleştirebilirsiniz.

Yapılışı:

Pirinçleri önceden ıslatın.

Şehriyeleri kavurup pirinci ekleyin.

İyice kavurduktan sonra haşlanmış nohutları, tuzunu ve sıcak suyunu (1’e 1.5 ölçü) ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

Malzemeler:

1 litre süt,

1 su bardağı un,

1 su bardağı şeker,

125 gr margarin/tereyağı,

1 paket vanilya.


Yapılışı:

Yağı eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun (rengi dönmesin).

Sütü ve şekeri ekleyip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Altını kapatınca vanilyayı ekleyin.

En önemli püf noktası: Pürüzsüz olması için en az 5-6 dakika mikserle yüksek devirde çırpın.

Borcama döküp soğutun,

üzerine tarçın serperek servis yapın.

2026 Yılı güncel verilerine göre vermiş olduğumuz tarifin ortalama fiyatı:

Malzeme Grubu
Kullanılan Miktar / Detay
Tahmini Maliyet (TL)
Tavuk (Baget)
4-5 Adet (Yaklaşık 700-800 gr)
160 - 180 TL
Sebzeler
Patates, havuç, soğan, sarımsak, limon
45 - 55 TL
Bakliyat & Tahıl
Pirinç (2 su bardağı), Arpa şehriye, Nohut
40 - 50 TL
Süt & Kahvaltılık
1 Litre Süt, Yoğurt (kase), 1 Yumurta
65 - 75 TL
Temel Gıdar
Un, Şeker, Yağ (Sıvı/Katı), Salça, Baharat
35 - 45 TL
Salata Malzemesi
Marul, Domates, Salatalık
40 - 50 TL
TOPLAM
4 Kişilik Toplam Menü Maliyeti
385 - 455 TL

