Ramazan ayının 5. günü uygun fiyatlı iftar menüsü (23 Şubat 2026)

TERBİYELİ ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI
Malzemeler:
1çay bardağı arpa şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı/sıvı yağ
6 su bardağı su (varsa bir kısmı tavuk suyu).
Terbiyesi için:
1 kase yoğurt,
1 yumurta sarısı, yarım limon suyu.
Yapılışı:
Şehriyeleri yağda hafifçe kavurup suyunu ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
Bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve limonu çırpın.
Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın (yoğurt kesilmesin diye).
Karışımı yavaşça tencereye döküp bir taşım daha kaynatın.
Üzerine nane yakıp servis edin.