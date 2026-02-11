Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor: İşte günün maçları ve detayları...

Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları... - Resim: 1

Çarşamba günü futbol heyecanı İngiltere'de devam ediyor. İşte Premier Lig'de günün maçları ve detayları...

1 6
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları... - Resim: 2

Aston Villa - Brighton
22.30 | beIN SPORTS 2

2 6
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları... - Resim: 3

Crystal Palace - Burnley

22.30 | beIN SPORTS MAX 1

3 6
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları... - Resim: 4

M. City - Fulham

22.30 | beIN SPORTS 3

4 6
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları... - Resim: 5

N. Forest - Wolverhampton

22.30 | beIN SPORTS 5

5 6
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları... - Resim: 6

Sunderland - Liverpool

23.15 | beIN SPORTS 4

6 6
