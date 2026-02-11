Çarşamba günü futbol heyecanı İngiltere'de devam ediyor. İşte Premier Lig'de günün maçları ve detayları...
Hafta içi Premier Lig mesaisi: İşte günün maçları...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor: İşte günün maçları ve detayları...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Aston Villa - Brighton
22.30 | beIN SPORTS 2
Crystal Palace - Burnley
22.30 | beIN SPORTS MAX 1
M. City - Fulham
22.30 | beIN SPORTS 3
N. Forest - Wolverhampton
22.30 | beIN SPORTS 5
Sunderland - Liverpool
23.15 | beIN SPORTS 4
Kaynak: AA