Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Poşeti alan bahçeye koştu: Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor; hepsini bedava dağıttı

Alanya’da bir dönemin en önemli geçim kaynaklarından biri olan Malta eriği (Yeni Dünya), değişen pazar dengeleri ve üretim maliyetleri nedeniyle dalında kaldı. Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor; hepsini bedava dağıttı.

Fatih Ergin Derleyen: Fatih Ergin
Haberi Paylaş
Alanya bölgesinde son yıllarda avokado ve benzeri tropikal meyvelerin üretimindeki artış, geleneksel meyvelere olan ilgiyi azalttı. Üretici Recep Erdoğan, eskiden köylünün temel geçim kaynağı olan Malta eriğinin artık pazar değeri görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

1 7
"Eskiden çok kıymetliydi, alınıp satılıyordu. Şimdilerde avokado çoğalınca yeni dünya ikinci planda kaldı. Toplaması maliyetini bile kurtarmıyor. Ağacın başında kalıp kuruyacağına, kuşlar yiyeceğine vatandaşın kursağından geçsin istedim."

2 7
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI: GELİN TOPLAYIN

Ürünlerin israf olmasına gönlü razı gelmeyen Erdoğan, çareyi sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşları bahçesine davet etmekte buldu. Paylaşımın ardından çok sayıda vatandaş bahçeye gelerek dallarda bekleyen meyveleri elleriyle topladı.

3 7
"BÜTÜN BAHÇE MEYVE DOLU"

Duyuruyu görüp bahçeye gelen Mehmet Ali Ateş, üretim bolluğuna rağmen talebin azlığına dikkat çekerek, "Recep abi kimse yemiyor diye yayın yaptı...

4 7
Biz de geldik, bahçede kalmasın diye toplayıp yiyoruz. Her yer yeni dünya ile dolu ama toplayan yokmuş" dedi.

5 7
İsrafa Karşı "Helal" Çözüm
Üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle hasat yapılamayan bahçede, iki gündür devam eden ücretsiz dağıtım hem üreticinin vicdanını rahatlattı hem de vatandaşın taze meyveye ulaşmasını sağladı.

6 7
Üretici Erdoğan, kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "Vatandaşların gelmesini bekliyoruz, hepsine helal olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

7 7
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro