Adana, baharın simgesi portakal çiçeklerinin kokusuyla birlikte bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’na hazırlanıyor.
Portakal Çiçeği Festivali'nin tarihi ve katılacak sanatçıları belli oldu
Adana, 1-5 Nisan’da düzenlenecek Portakal Çiçeği Karnavalı ile konserler, kortejler ve renkli etkinliklerle baharı karşılayacak.Derleyen: Abdullah Kerzi
Festival, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sokaklar şenlenecek
Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olma özelliğini taşıyan etkinlik, 1 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 5 Nisan Pazar günü sona erecek.
Festival boyunca kent genelinde müzik, eğlence ve renkli görüntüler hakim olacak.
Konser programı açıklandı
Karnaval kapsamında düzenlenecek konserlerde sevilen sanatçılar sahne alacak.
2 Nisan’da Haluk Levent, Yüreğir Millet Bahçesi’nde dinleyicilerle buluşacak.
4 Nisan’da ise Derya Uluğ, Uğur Mumcu Meydanı’nda sahneye çıkacak.
Programın ilerleyen günlerde yeni isimlerle genişlemesi bekleniyor.
Etkinlikler ve kortejler
Festival süresince konserlerin yanı sıra kortej yürüyüşleri ve çeşitli sokak etkinlikleri düzenlenecek.
5 Nisan Pazar günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek Adana Halk Koşusu da organizasyonun önemli etkinlikleri arasında yer alacak.