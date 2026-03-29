Portakal Çiçeği Festivali'nin tarihi ve katılacak sanatçıları belli oldu

Portakal Çiçeği Festivali'nin tarihi ve katılacak sanatçıları belli oldu

Adana, 1-5 Nisan’da düzenlenecek Portakal Çiçeği Karnavalı ile konserler, kortejler ve renkli etkinliklerle baharı karşılayacak.

Abdullah Kerzi
Adana, baharın simgesi portakal çiçeklerinin kokusuyla birlikte bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’na hazırlanıyor.

Festival, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sokaklar şenlenecek

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olma özelliğini taşıyan etkinlik, 1 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 5 Nisan Pazar günü sona erecek.

Festival boyunca kent genelinde müzik, eğlence ve renkli görüntüler hakim olacak.

Konser programı açıklandı

Karnaval kapsamında düzenlenecek konserlerde sevilen sanatçılar sahne alacak.

2 Nisan’da Haluk Levent, Yüreğir Millet Bahçesi’nde dinleyicilerle buluşacak.

4 Nisan’da ise Derya Uluğ, Uğur Mumcu Meydanı’nda sahneye çıkacak.

Programın ilerleyen günlerde yeni isimlerle genişlemesi bekleniyor.

Etkinlikler ve kortejler

Festival süresince konserlerin yanı sıra kortej yürüyüşleri ve çeşitli sokak etkinlikleri düzenlenecek.

5 Nisan Pazar günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek Adana Halk Koşusu da organizasyonun önemli etkinlikleri arasında yer alacak.

Kaynak: Diğer
