Popüler restoran zinciri iflasın eşiğinde: Varlıklarını satabilir

Kuzey Amerika’da hızla büyüyen vegan restoran zinciri Planta, mali sıkıntılar sebebiyle iflas sürecine girdi. Şirketin yeniden yapılandırma girişimi başarısız olunca dava tasfiyeye çevrildi ve restoran zinciri varlıklarını satma riskiyle karşı karşıya kaldı.Derleyen: Baran Yalçın
Fakat finansman bulamaması ve faaliyetlerini devam ettirecek yeterli nakit kaynağının kalmaması nedeniyle dava tasfiye sürecine dönüştürüldü. Bu nedenle şirketin varlıklarının satılması ve elde edilen gelirle alacaklıların ödenmesi hedefleniyor.
2016 senesinde kurulan Planta, kısa sürede Kuzey Amerika’da kendini kabul ettirdi. Firma, en iyi vegan restoran markalarından biri haline gelmişti.
ŞİRKET HIZLA BÜYÜMÜŞTÜ
Restoran, New York, Miami, Chicago, Los Angeles, Atlanta ve Toronto gibi büyük eyaletlerde dükkanlar açarak hızla büyüme kaydetti. Bitki bazlı mutfağa olan ilginin yükselmesiyle marka önemli bir popülerlik kazanmış ve senelik gelirini birkaç yıl içinde milyonlarca dolara çıkarmıştı.
Fakat hızlı büyüme yüksek ödemeleri de beraberinde getirdi. Şirketin iflas belgelerinde varlıklarının sadece 50 bin-100 bin dolar arasında olduğu, buna karşılık borçlarının 10 milyon-50 milyon dolar arasında bulunduğu belirtildi.
Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, Planta’nın mali sorunlarının arkasında birkaç önemli sebep bulunuyor. Pandemi döneminde müşterilerin azalması, yükselen kira maliyetleri ve üçüncü taraf yemek teslimat platformlarına bağımlılık şirketin giderlerini ciddi şekilde yükseltti. Öte yandan son senelerde tüketicilerin restoran harcamalarını kısmaya başlaması da gelirleri olumsuz etkiledi.
Bu durum sadece Planta’yı değil, ABD’deki birçok restoran zincirini etkiliyor. Son dönemde Red Lobster, TGI Fridays ve bazı diğer restoran markaları da benzer finansal sorunlarla karşı karşıya kaldı.