Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Piramitlerin altındaki gizem aralandı

Piramitlerin altındaki gizem aralandı

Giza Platosu’nun 1200 metre altında tespit edilen devasa yer altı kompleksi, antik Mısır’ın bilinmeyen mühendislik sınırlarını tartışmaya açtı. İtalyan bilim insanı Filippo Biondi’nin radar verileriyle ortaya koyduğu bu ağ, arkeoloji dünyasında yüzyılın en büyük keşfi olarak nitelendirildi.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 1

Giza Platosu’nun derinliklerinde yürütülen yüksek hassasiyetli radar taramaları, Büyük Piramit’in yaklaşık 1200 metre altında devasa bir yer altı ağının varlığını gün yüzüne çıkardı.

Arkeoloji dünyasında infial oluşturan bu keşif, kadim Mısır mühendisliğinin sınırlarını ve yer altı yerleşke teorilerini yeniden tartışmaya açtı.

Giza Piramitleri’nin binlerce yıllık gizemi, 2026 yılının en sarsıcı arkeolojik iddiasıyla yeni bir boyuta taşındı.

İtalyan araştırmacı Filippo Biondi, geliştirdiği yeni nesil yer altı görüntüleme sistemleri ve uydu verilerini harmanlayarak yaptığı çalışmalarda, piramitlerin altında devasa bir yapı kompleksi tespit ettiğini öne sürdü.

Veriler, yer yüzeyinin 1200 metre aşağısında birbirine bağlı tüneller, geniş salonlar ve şehri andıran devasa bir ağın varlığına işaret etti.

1 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 2

RADAR TEKNOLOJİSİ EZBER BOZDU

Biondi’nin "Düşük Frekanslı Holografik Radar" (LFHR) kullanarak elde ettiği sonuçlar, yer altındaki anomalilerin rastgele oluşumlar değil, geometrik bir düzen sergileyen yapay inşalar olduğunu ortaya koydu.

2 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 3

Biondi, bu derinliğin daha önce ulaşılamayan bir seviye olduğunu ve tespit edilen boşlukların muazzam bir mühendislik örneği teşkil ettiğini ifade etti.

3 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 4

ULUSLARARASI BİLİM DÜNYASINDAN YANKILAR

Keşif, arkeoloji ve jeofizik camiasını ikiye böldü.

4 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 5

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Üniversitesi’nden Mısırbilimci Mark Lehner, bulguların heyecan verici olduğunu ancak temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti.

5 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 6

Lehner, bu derinlikteki bir yapının inşa edilmesinin o dönemdeki drenaj ve havalandırma kapasitelerini zorlayacağını, ancak Giza’nın altındaki jeolojik yapının henüz tam olarak çözülemediğini vurguladı.

6 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 7

Diğer yandan, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zurich) bünyesinde görev yapan yer bilimci Dr. Sarah J. M. Richards, sismik yansıma verilerinin bu çapta bir boşluğu doğrulaması halinde, bunun insanlık tarihinin en büyük mimari keşfi olacağını dile getirdi.

7 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 8

Richards, 1200 metre derinlikteki bu yapının antik bir sığınak veya gelişmiş bir su yönetim sistemi olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

8 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 9

“İMKANSIZ” MI, YOKSA “YENİ BİR BAŞLANGIÇ” MI?

Geleneksel arkeologların bir kısmı, bu derinlikteki yapıların doğal mağara sistemleri olabileceğini savunurken, Biondi’nin sunduğu 3D modellemelerdeki kusursuz dik açılar ve koridor bağlantıları, "yapaylık" teorisini güçlendirdi.

9 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 10

Arkeoloji dünyası, bu gizemli "ikinci dünyanın" ne amaçla inşa edildiğini ve binlerce yıldır nasıl saklı kaldığını çözmek için bölgede daha kapsamlı sondaj çalışmalarının başlatılmasını beklemeye koyuldu.

10 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 11

Stanford Üniversitesi Jeofizik Bölümü’nden Profesör James R. Sutherland ise sismik verilerin doğruluğuna dikkat çekti.

11 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 12

Sutherland, bölgedeki kireçtaşı tabakasının altındaki bu yoğunluk farklarının doğal oluşumlarla açıklanmasının güç olduğunu, tespit edilen hatların yapay bir müdahalenin izlerini taşıdığını belirtti.

12 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 13

Sutherland, verilerin doğrulanması halinde kadim Mısır mühendisliğinin bilinenin aksine yerin üstünde değil, yerin altında da devrim yaptığını ifade etti.

13 14
Piramitlerin altındaki gizem aralandı - Resim: 14

Arkeoloji dünyasını "gelenekçiler" ve "teknoloji odaklılar" olarak ikiye bölen bu gelişme, Mısır Antikviteler Bakanlığı'nın da gündemine girdi.

Uzmanlar bu derinliğin bir "antik teknoloji merkezi" olabileceği teorisini ortaya atarken, Biondi’nin sunduğu üç boyutlu haritalar, yer altındaki tünellerin ana piramitlerle doğrudan hizalandığını gösterdi.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro