Piramitlerin altındaki gizem aralandı

Giza Platosu’nun derinliklerinde yürütülen yüksek hassasiyetli radar taramaları, Büyük Piramit’in yaklaşık 1200 metre altında devasa bir yer altı ağının varlığını gün yüzüne çıkardı.

Arkeoloji dünyasında infial oluşturan bu keşif, kadim Mısır mühendisliğinin sınırlarını ve yer altı yerleşke teorilerini yeniden tartışmaya açtı.

Giza Piramitleri’nin binlerce yıllık gizemi, 2026 yılının en sarsıcı arkeolojik iddiasıyla yeni bir boyuta taşındı.

İtalyan araştırmacı Filippo Biondi, geliştirdiği yeni nesil yer altı görüntüleme sistemleri ve uydu verilerini harmanlayarak yaptığı çalışmalarda, piramitlerin altında devasa bir yapı kompleksi tespit ettiğini öne sürdü.

Veriler, yer yüzeyinin 1200 metre aşağısında birbirine bağlı tüneller, geniş salonlar ve şehri andıran devasa bir ağın varlığına işaret etti.