En sıkı kapaklı kapları kullansanız bile peynirin ya kuruduğunu ya da kısa sürede tazeliğini yitirdiğini fark etmiş olabilirsiniz. İşte burada pratik bir yöntem devreye giriyor.
Peynirin yanına bir parça koyun: Günlerce değil haftalarca taze kalsın
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan peynirleri doğru şekilde saklamak düşündüğünüzden çok daha önemli. Çünkü yapılan basit hatalar; küflenme, bozulma ve tat kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor.Derleyen: Hande Karacan
Üstelik bu yöntem oldukça şaşırtıcı: Peynirin yanına koyacağınız küçük bir küp şeker! İlk başta garip gelse de, bu basit dokunuş peynirin ömrünü uzatmada oldukça etkili.
PEKİ NASIL İŞE YARIYOR?
Şeker, yapısı gereği nemi çekme özelliğine sahiptir. Yani bulunduğu ortamdaki fazla nemi içine hapseder. Peynirin saklandığı kapta biriken bu nem, aslında bozulmanın en büyük nedenidir. Küp şeker sayesinde ortamın nem dengesi korunur; böylece peynir ne fazla ıslanır ne de kuruyup sertleşir.
Ayrıca nemin azalması, bakteri ve küf oluşumunu da yavaşlatır. Çünkü bu mikroorganizmalar nemli ortamlarda hızla çoğalır. Küp şeker, bu ortamı onlar için daha az elverişli hale getirerek peynirin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.
Özellikle beyaz peynir gibi hassas çeşitlerde bu yöntem oldukça işe yarar. Peynirin hem dokusu hem de kendine özgü aroması daha uzun süre korunur.
Bununla birlikte peynirin görünümü de bozulmaz. Sararma, çatlama gibi istenmeyen değişimler minimuma iner. Böylece sofraya her zaman taze, iştah açıcı peynirler koyabilirsiniz.
Küçük bir hatırlatma: Küp şeker zamanla nemi çekerek yumuşar ve eriyebilir. Bu durumda şekeri yenisiyle değiştirmek, yöntemin etkisini devam ettirmek için yeterlidir.