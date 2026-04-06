Rol aldığı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akil, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Pelin Akil yeni aşka yelken açtı: 8 yıllık evliliğini bitirmişti
Magazin dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pelin Akil, Anıl Altan ile sekiz yılı aşkın süren evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmasının ardından yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.Derleyen: Cansu İşcan
Çift, ilk olarak Arka Sıradakiler dizisinde tanışmış, 2016 yılında evlenmişti. 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.
KALBİNİ MESLEKTAŞINA KAPTIRDI İDDİASI
Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pelin Akil hakkında bu kez yeni bir ilişki iddiası ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre ünlü oyuncunun kalbini meslektaşına kaptırdığı öne sürülüyor.
İddialara göre Akil, şu sıralar Star TV’de yayınlanan Çirkin dizisinde rol alan Burak Bölükbaşı ile görüşmeye başladı. Hatta Bölükbaşı’nın, geçtiğimiz günlerde Akil’in sahne aldığı tiyatro oyununu izleyerek destek verdiği iddia edildi.
RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.