Pek çok kişinin yanlış bildiği emeklilik konuları: Maaşınız kesilebilir

Özdamar, “Kız çocuklarına ölen SSK’lı veya Bağ-Kur’lu anne veya babalarından dolayı yetim aylığı bağlanabilmesi için aranan şartlardan bir tanesi de kendisine ait bir emekli maaşının bulunmamasıdır. Kendisine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya Banka Sandığı üzerinden emekli maaşı bağlanan bekar, boşanmış ya da dul kalmış yetim kız kız çocuğuna ödenen SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statülü yetim maaşı kesilir. Eğer ölen babanız Emekli Sandığı emeklisi olsa idi SSK emeklisi olduğunuz için Emekli Sandığı kapsamındaki yetim maaşı kesilmeyecekti. Çünkü SSK emekli maaşına sahip olmak, Emekli Sandığı yetim aylığı bağlanmasına engel değil” sözlerini sarf etti.