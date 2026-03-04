Enflasyon ve ekonomik krizin arttığı Türkiye’de emekliler en düşük maaş olan 20 bin lira ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor.
Pek çok kişinin yanlış bildiği emeklilik konuları: Maaşınız kesilebilir
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar, 1 Ekim 2008 yılı sonrası sigortalı olanlara yönelik uyarıda bulundu. Öte yandan Özdamar, emekli maaşı bağlanan yetim kızının SSK aylığının kesileceğini açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Öte yandan, ilerlemiş yaşına rağmen hala çalışan, vatandaşlar, emeklilik primlerini ince ince hesaplıyor.
Emekliler dışında, yetim kalan kadınlara, babasının emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bu kişiler, sigortalı bir işe girerse, o emekli aylığı kesiliyor.
'EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN YETİM KIZIN SSK AYLIĞI KESİLİR'
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar, yurttaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.
“Ben ölen babamdan yetim aylığı alırken sigortalı işe girdim ve maaşım o zaman kesilmişti. Ben 5975 gün primi tamamlayınca emekli olabiliyorum. Şu an 170 prim gün eksiğim var. Prim gününü tamamlayınca önce babamdan yetim aylığı bağlatsam ve sonra da emeklilik başvurusu yapsam iki maaşı da alır mıyım?” sorusuna yanıt veren Özdamar, emekli maaşı bağlanan yetim kızın SSK aylığının kesileceğini açıkladı.
Özdamar, “Kız çocuklarına ölen SSK’lı veya Bağ-Kur’lu anne veya babalarından dolayı yetim aylığı bağlanabilmesi için aranan şartlardan bir tanesi de kendisine ait bir emekli maaşının bulunmamasıdır. Kendisine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya Banka Sandığı üzerinden emekli maaşı bağlanan bekar, boşanmış ya da dul kalmış yetim kız kız çocuğuna ödenen SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statülü yetim maaşı kesilir. Eğer ölen babanız Emekli Sandığı emeklisi olsa idi SSK emeklisi olduğunuz için Emekli Sandığı kapsamındaki yetim maaşı kesilmeyecekti. Çünkü SSK emekli maaşına sahip olmak, Emekli Sandığı yetim aylığı bağlanmasına engel değil” sözlerini sarf etti.
Başka bir vatandaş ise, ilk defa 2013 yılında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunu belirterek, “Şu ana kadar 4000 gün prim ödemem oldu. SSK’lı işe girip 1260 gün sigortalı çalışsam 60 yaş şartından SSK emeklisi olma hakkım oluşur mu?” sorusunu sordu.
'1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLARDA SON YEDİ YIL KURALI YOK'
Özdamar, ilk defa 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için emeklilik statüsü son yedi yıl primine göre belirlenmediğini, primlerin fazla olanının hangi statüde ise emekli maaşı fazla olan sigorta statüsü esas alınarak bağlandığını söyledi.
Özdamar, “İlk defa 2013 yılında sigortalı olan erkeklerin SSK statüsüne göre emekli hakkını kazanabilmeleri için 31.12.2035 tarihine kadar 5100 gün prim ödemeleri ve 63 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Yan sıra sigorta başlangıcı 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların Bağ-Kur statüsüne göre emekliliğe hak kazanmaları için 5400 gün prim ödemeleri gerekiyor. Buna göre sizin prim fazlanız her durumda SSK değil Bağ-Kur olacağından 5400 gün prim üzerinden 63 yaşında emekli olmaya hak kazanacaksınız. Yani 1260 gün SSK primi de ödeseniz emeklilik statüsü de gereken prim gün sayısı da değişmeyecek” ifadelerini kullandı.