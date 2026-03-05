Patates, mutfağın en vazgeçilmez malzemelerinden biri olsa da yanlış saklandığında hızla filizlenir, yumuşar veya çürür. Pazardan poşette getirilen patateslerin ömrünü uzatmak aslında oldukça basit. Doğru yöntemlerle haftalarca, hatta aylarca ilk günkü tazeliğinde tutmak mümkün.
Patatesin bozulmasını engelleyen mucize yöntem: Sadece 1 tane koyun
Patateslerin filizlenip çürümesini önlemek çok kolay: Karanlık ve serin yerde (7-10°C), nefes alan torbalarda saklayın. Soğanı ayırın, yıkamayın, bir elma ekleyin; haftalarca taze kalır, israf biterHava Arabacılar
PATATESİ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE TUTMANIN SIRLARI
Mutfaktaki en büyük israf kaynaklarından patates bozulmasını önlemek için birkaç kolay adım yeterli. Bu ipuçlarını uygulayarak sebzenizin dayanıklılığını artırabilirsiniz.
IŞIĞA VEDA EDİP KARANLIĞA SAKLAYIN
Patatesler ışığa maruz kalınca filizlenmeye başlar; bu da hem lezzetini hem dokusunu bozar. En ideal saklama yeri ışık almayan karanlık bir dolap, kiler veya serin köşe. Sıcaklık aralığı 7–10 derece olmalı.
Oda sıcaklığı buruşturur, buzdolabı ise nişastayı şekere dönüştürerek tadı değiştirir ve pişirme sırasında kararma riskini artırır. Bu yüzden mutlaka serin ve karanlık ortam tercih edin.
PLASTİK POŞETLERİ ACİLEN ÇÖPE ATIN
Nem, patatesin en büyük düşmanıdır. Plastik poşetler sebzeyi terletir ve çürümeyi hızlandırır. Nefes alabilen bez torba, file çanta veya hava dolaşımı sağlayan hasır sepet kullanın. İyi hava sirkülasyonu küf oluşumunu ve yumuşamayı önler, ömrü uzatır.
PATATES VE SOĞANI BİRLİKTE SAKLAYANLAR YANDIK!
Görsel olarak şık dursa da soğan ile patates yan yana konulmamalı. Soğan etilen gazı yayar, bu gaz patateslerin hızla filizlenmesine yol açar. Nem alışverişi de her ikisinin çürümesini hızlandırır. Mutlaka ayrı raflarda veya farklı kutularda muhafaza edin
ASLA YIKAYARAK SAKLAMAYIN
Saklamadan önce yıkamak, patatesin doğal koruyucu tabakasını kaldırır ve nemli yüzey küf için zemin hazırlar. Üzerindeki toprak gözünüzü rahatsız ediyorsa kuru bezle hafifçe silin. Suyla temas sadece pişirmeden hemen önce olsun; böylece çürüme riskini minimuma indirirsiniz.
PATATES SEPETİNE 1 TANE ELMA BIRAKIN
Filizlenmeyi geciktiren ilginç bir doğal yöntem: Sepetin içine sağlam, taze bir elma koyun. Elma az miktarda etilen gazı salgılar ve bu gaz patateslerin filizlenme sürecini yavaşlatır. Ancak elma çürümeye başlarsa hemen çıkarın, yoksa ters etki yapabilir. Bu takviye serin-karanlık ortamla birleşince etki artar.