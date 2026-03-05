Patatesin bozulmasını engelleyen mucize yöntem: Sadece 1 tane koyun

Patates, mutfağın en vazgeçilmez malzemelerinden biri olsa da yanlış saklandığında hızla filizlenir, yumuşar veya çürür. Pazardan poşette getirilen patateslerin ömrünü uzatmak aslında oldukça basit. Doğru yöntemlerle haftalarca, hatta aylarca ilk günkü tazeliğinde tutmak mümkün.