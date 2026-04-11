Parkinson hastalarına yeni umut: Ameliyatsız tedavi mümkün

Beyin pili tedavisiyle hastalık belirtilerinin önemli ölçüde azaltılabildiğini belirten Zırh, tıbbi tedaviye yeterli cevap veremeyen, ilaç tedavisiyle günlük yaşamını sürdüremeyen veya ilaç yan etkileri nedeniyle yaşam kalitesi bozulan hastalar için Parkinson’un adeta saatini geri almayı sağlayabilen beyin pili tedavisinin önemli bir seçenek olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Beyin pili tedavisiyle 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde, hastalığın ilk yıllarındaki bulgularına yakın bir seviyeye getirmek mümkün olabiliyor. Çünkü bu yöntem yüksek doz ilacı taklit edebiliyor. Beyin pili tedavisi; beyne yerleştirilen iki ince elektrot, uzatma kabloları ve göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen bir cihazdan oluşan bir sistemdir. Tıpta ‘nöromodülasyon’ adı verilen bu yöntemle, beynin içerisindeki hedef bölgelere verilen elektriğin frekansı, dalga boyu ve şiddeti kontrollü şekilde ayarlanarak hastalık belirtileri önemli ölçüde azaltılabiliyor.”