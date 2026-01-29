Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Paris Moda Haftası’nda Hande Erçel fırtınası: Çizmeleri sosyal medyanın diline düştü

Paris Moda Haftası’nda Hande Erçel fırtınası: Çizmeleri sosyal medyanın diline düştü

Magazin gündeminde son dönemde özel hayatıyla sık sık konuşulan Hande Erçel, bu kez Paris Moda Haftası’ndaki görünümüyle adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü markaların davetlisi olarak Paris’e giden güzel oyuncu, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Hakan Sabancı ile üç yıl süren ilişkisini noktalamasıyla gündeme gelen Hande Erçel, ardından Onur Güvenatam’la aşk yaşadığı iddialarıyla magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Ünlü oyuncu, bu söylentilere “Daha çok yeni, o kadar yeni bir durum ki…” sözleriyle yanıt vermişti.

Paris Moda Haftası’nda deri eteği ve pullu üstüyle beğeni toplayan Erçel, kombinini tamamlayan çizmeleriyle ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Şıklığı kadar tercih ettiği ayakkabılar da konuşulurken, birçok kullanıcı bu seçim için eleştirel yorumlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; “Ayakkabılar şaka mı?”, “Üst harika ama altı olmamış”, “O çizmeler ne?” gibi ifadeler dikkat çekti. Erçel’in tarzı yine gündem yaratmayı başardı.

Kaynak: Haber Merkezi
