Panathinaikos’ta Ergin Ataman dönemi sona eriyor: Atina basını yeni adresini duyurdu

ERGİN ATAMAN PANATHİNAİKOS’TAN AYRILIYOR İDDİASI!

Yunan basınından Gazetta ise Ergin Ataman’ın Panathinaikos’tan ayrılacağını duyurdu. ‘Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılıyor’ başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Ergin Ataman'ın takımın yönetiminden istifa etme olasılığını değerlendiriyor olması ve bu senaryoda mantık, her iki tarafın da karşılıklı anlaşarak ayrılacağını, ancak Ergün Ataman'ın makul bir tazminat alacağını söylüyor. Yine de, gelişmeler her an değişebildiğinden, kimse kesin bir şey söyleyemez.