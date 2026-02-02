Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, Aris'e uzatmalarda 102-95 kaybetti. Alınan mağlubiyet sonrası Başkan Dimitrios Giannakopoulos sinirden küplere bindi.
Panathinaikos’ta Ergin Ataman dönemi sona eriyor: Atina basını yeni adresini duyurdu
Panathinaikos’ta ortalık karıştı. Yunan ekibi, Aris'e uzatmalarda 102-95 mağlup olmasının ardından Başkan Giannakopoulos'un açıklamaları takımda krize neden oldu. Atine basını ise ''Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılıyor'' başlıklı haber yaparak ayrılığı resmen duyurmuş oldu.İbrahim Doğanoğlu
Sosyal medya hesabından maç sonu paylaşımda bulunan Giannakopoulos, “Koçlar, yardımcılar, hepiniz... Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz değil mi?” diyerek büyük tepki gösterdi.
BAŞKANDAN OLAY SÖZLER: ‘UMARIM HEPİNİZ İSTİFA EDERSİNİZ’
Takımdakilerin istifasını isteyen Giannakopoulos, “Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız! Koçlar, asistan koçlar, hepiniz. Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya geri döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz.
Oyuncular da dahil! Oyuncular, koçlar, asistan koçlar. Hepiniz bizi rezil ettiniz. Atina’ya döner dönmez hepiniz istifa etmelisiniz. Hepinize yazıklar olsun! Hakemler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum, 40 milyonluk bir bütçeyle Aris’e kaybedemezsiniz. Basketbol oynamaya başlayın, nerede olduğunuzu anlayın. Bravo size” diyerek tepki gösterdi.
ERGİN ATAMAN PANATHİNAİKOS’TAN AYRILIYOR İDDİASI!
Yunan basınından Gazetta ise Ergin Ataman’ın Panathinaikos’tan ayrılacağını duyurdu. ‘Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılıyor’ başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:
“Ergin Ataman'ın takımın yönetiminden istifa etme olasılığını değerlendiriyor olması ve bu senaryoda mantık, her iki tarafın da karşılıklı anlaşarak ayrılacağını, ancak Ergün Ataman'ın makul bir tazminat alacağını söylüyor. Yine de, gelişmeler her an değişebildiğinden, kimse kesin bir şey söyleyemez.
60 yaşındaki teknik direktör sonunda ayrılırsa, ertesi gün neler olabilir? Tüm işaretler, Christos Serelis'in sezonu sonuna kadar takımı yönetme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor, ancak yine de tüm olasılıklar açık. Sonuçta, bunu daha önce de yaptı ve oyuncuların desteğini de arkasında.”
Haberin devamında Ergin Ataman - Anadolu Efes iddiası da yer alırken, "Ataman'ın ayrılığı düşünmesinin nedeni, Anadolu Efes'in Kokoskov'un yerine gelen Pablo Laso'ya bir buçuk yıllık sözleşme vermemiş, sadece sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış olmasıdır. Belki de, ama belki de değildir! Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz." notu düşüldü.