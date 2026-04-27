Özlediğiniz güneşi biraz daha özleyeceksiniz; Yine yeniden sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havaların özlemini çeken vatandaşa iyi haberi vermedi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü, aylardır hayalini kurduğumuz bahar havasının fragmanını gördük ancak filmin devamı için biraz daha bekleyeceğiz. Meteoroloji, bazı bölgelere sağanak yağış, şiddetli gök gürültüsü uyarısı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İşte il il hava durumu:

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

