13 Şubat 2026 Cuma
'Oy Didem'in yıldızı Azeri Kızı Günel'i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu

‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu

İbrahim Tatlıses’in müzik dünyasına kazandırdığı isimlerden biri olan Günel Zeynalova, bir döneme damga vuran “Oy Didem” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Henüz 13 yaşındayken sahneye çıkarak şöhret basamaklarını hızla tırmanan sanatçı geçirdiği büyük değişimle yeniden gündem oldu.

Hande Karacan
Haberi Paylaş
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 1

Yıllar içinde estetik operasyonlar geçiren ve imajını baştan aşağı yenileyen Günel, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri ünlü ismin değişimini konuşmadan edemiyor. İlk sahneye çıktığı yıllardaki görüntüsüyle bugünkü hali arasındaki fark dikkat çekici boyutta.

1 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 2

Son olarak Vadistanbul’da görüntülenen Günel Zeynalova, sadece dış görünüşündeki değişimle değil, kariyerindeki yeni adımıyla da adından söz ettirdi.

2 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 3

Pandemi döneminde evde geçirdiği zamanı verimli değerlendirdiğini belirten sanatçı, kaş ve kirpik bakımına yönelik özel bir serum geliştirdiğini açıkladı. Bir yıldır kendi ürettiği serumları kullandığını ifade eden Günel, bu süreçte adeta “kimyagerliğe soyunduğunu” esprili bir dille dile getirdi.

3 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 4

Yeni girişimi için çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyleyen sanatçı, hem sahnedeki hem de iş dünyasındaki iddiasını sürdürmeye kararlı görünüyor. Alışveriş turu sırasında objektiflere yansıyan Günel, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

4 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 5
5 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 6
6 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 7
7 8
‘Oy Didem’in yıldızı Azeri Kızı Günel’i gören tanıyamıyor: Son hali olay oldu - Resim: 8
8 8
