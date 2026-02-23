Avrupa Birliği (AB), kıtadaki elektrikli araç üreticilerinin devlet teşviklerinden faydalanabilmesi için araç bileşenlerinin en az yüzde 70'inin AB içinde üretilmesini zorunlu kılmaya hazırlanıyor.
Otomotivde gözler Brüksel’de: AB’den ‘Made in EU’ kalkanı… Çin rekabetine son mu verilecek?
Avrupa Birliği (AB), elektrikli araç teşvikleri için bileşenlerin yüzde 70’ini Avrupa’da üretme şartı getiriyor. Taslakta oran müzakereye açık, üreticiler Türkiye ve İngiltere’yi de kapsamasını istiyor. Türk otomotiv sektörü yakından izliyor; 26 Şubat’ta yasa açıklanabilir.
Sızdırılan taslak metinde bu yüzde 70 oranı köşeli parantez içinde belirtilmiş olması, eşiğin henüz kesinleşmediğini ve müzakerelerde değişebileceğini gösteriyor.
Otomobil üreticileri, 'Avrupa'da üretilmiştir' kuralının yalnızca AB’yi değil, Türkiye ile Birleşik Krallık’ı da içine alacak biçimde genişletilmesini talep ediyor. Kıtanın yerli üretim politikasını belirleyecek yasa tasarısının 26 Şubat’ta duyurulması bekleniyor.
AB, otomotiv sektörünü daha temiz ve rekabetçi hale getirme hedefiyle yeni önlemler üzerinde çalışıyor. 'Otomotiv paketi' adıyla bilinen bu stratejide 'Made in EU' yani 'AB'de üretilmiştir' vurgusu, özellikle Türk otomotiv sanayisi başta olmak üzere küresel endüstride öne çıkıyor.
Taslak metin kısa süre önce Avrupa Komisyonu’ndan geçmişti.Brüksel, Çin’in yoğun rekabetine karşı koymak amacıyla elektrikli araç üreticilerine devlet teşvikleri için araç bileşenlerinin en az yüzde 70’inin AB’de üretilmesi şartı getirmeyi planlıyor. Son sözü Avrupa Parlamentosu söyleyecek.
'YÜZDE 70' ŞARTI DEĞİŞEBİLİR
Financial Times’ın ortaya çıkardığı taslak metne göre, devlet destekli satın alma programlarından yararlanan ya da kamu tarafından alınan/kiralanan yeni elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araçların AB içinde monte edilmesi zorunlu olacak.
Batarya hariç, araç bileşenlerinin fiyat bazında en az yüzde 70’inin AB menşeli olması gerekecek. Bataryanın bazı temel bileşenleri de AB’de üretilmiş olmalı.
Sektör yetkilileri, batarya teknolojisi ve hammaddelerde Çin bağımlılığı nedeniyle bu oranın tutturulmasının zor olabileceğini belirtiyor. Taslakta yüzde 70 oranının köşeli parantezde olması, değerin müzakerelerde değişebileceğine işaret ediyor.'
İNGİLTERE VE TÜRKİYE'Yİ DE KAPSASIN' ÇAĞRISI
Yasa taslağı sektörde yoğun tartışma ve lobi faaliyetlerini tetikledi. Yenilenebilir enerji ile batarya şirketleri ve otomotiv yan sanayii taslağı desteklerken, otomobil üreticileri ikiye ayrıldı.
BMW kuralların maliyet ve bürokrasi yaratacağını söylerken, Volkswagen (VW) ile Stellantis 'Avrupa’da üretilmiştir' kriterli teşvik sistemi istedi. Bazı üreticiler ise kuralın yalnızca AB’yle sınırlı kalmayıp Türkiye, Birleşik Krallık ve Japonya gibi önemli üretim ve ticaret ortaklarını da kapsaması gerektiğini savunuyor.
OTOMOTİV İHRACATININ YÜZDE 70'İ AVRUPA’YA
Yılda yaklaşık 1,5 milyon araç üreten ve ihracatının yüzde 70’ini Avrupa’ya yapan Türk otomotiv sanayisi gelişmeleri yakından takip ediyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının Avrupa otomotivinin rekabet gücünü zayıflatacağını düşünüyor.
Türkiye, Avrupa’nın en büyük beş pazarından biri olmasının yanı sıra hafif ticari araç ve otobüs üretiminde kıtanın önde gelen merkezlerinden biri konumunda.AB yetkilileri, “Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası (IAA)” adlı düzenlemenin 26 Şubat’ta açıklanacağını belirtiyor. Ancak devam eden tartışmaların süreci geciktirmesi muhtemel.
Taslaktaki “Avrupa’da üretilmiştir” yerine “Avrupa ile üretilmiştir” ifadesinin kullanılması, daha kapsayıcı bir uzlaşıyı mümkün kılabilir.