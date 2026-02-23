Otomotivde gözler Brüksel’de: AB’den ‘Made in EU’ kalkanı… Çin rekabetine son mu verilecek?

BMW kuralların maliyet ve bürokrasi yaratacağını söylerken, Volkswagen (VW) ile Stellantis 'Avrupa’da üretilmiştir' kriterli teşvik sistemi istedi. Bazı üreticiler ise kuralın yalnızca AB’yle sınırlı kalmayıp Türkiye, Birleşik Krallık ve Japonya gibi önemli üretim ve ticaret ortaklarını da kapsaması gerektiğini savunuyor.