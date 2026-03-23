Otomotivde çip krizi kapıda: Savaş iki ayı aşarsa fabrikalar durabilir

Savaş İki Ayı Aşarsa Çip ve Batarya Krizi Başlayabilir

Viyana merkezli Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) raporuna göre İran-İsrail-ABD ekseninde savaş iki ayı geçerse Avrupa otomotivinde ciddi tedarik sıkıntısı yaşanabilir. Nedeni; yarı iletken üretiminde vazgeçilmez olan helyum, neon ve argon gazlarının büyük bölümünün Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinden gelmesi.

Hürmüz Boğazı’ndaki risk sevkiyatları tehdit ederken bu gazların kesintiye uğraması Singapur, Tayvan ve Güney Kore’deki çip fabrikalarını vurabilir. Sonuç olarak Avrupa otomotiv tesislerinde parça eksikliği ve üretim duruşları gündeme gelebilir.