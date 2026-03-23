Ortadoğu’daki savaş uzarsa kritik gaz tedariği kesintiye uğrayabilir; helyum, neon ve argon gibi yarı iletken üretiminde vazgeçilmez gazların büyük kısmı Katar’dan geliyor. ASCII raporuna göre iki ayı aşan çatışma Avrupa’da çip ve batarya sıkıntısı yaratabilir, elektrikli araç talebi artarken üretim aksayabilir. Sektör rezerv ve alternatif kaynaklarla kısa vadede dengelese de Hürmüz Boğazı’ndaki risk masada kalıyor.
Otomotivde çip krizi kapıda: Savaş iki ayı aşarsa fabrikalar durabilir
Ortadoğu’daki savaş uzarsa kritik gaz tedariği kesintiye uğrayabilir; elektrikli araç talebi patlarken üretim tarafında çip ve batarya sıkıntısı kapıda görünüyor. Sektör artan talebe rağmen üretimin zorlandığı bir paradoksa ilerliyor.Derleyen: Hava Demir
Petrol Yükseliyor, Elektrikli Araç Talebi Artıyor
Petrol fiyatlarındaki yükseliş elektrikli ve hibrit araçlara talebi artırıyor; Asya’da bayilerde hareketlilik, Çinli BYD’de hızlı satış rekorları görülüyor. Ancak GM Finans Direktörü Paul Jacobson’a göre tüketici davranışı kalıcı yüksek fiyatlar için 4-6 ay bekliyor, anlık sıçrama sınırlı kalabilir.
Savaş İki Ayı Aşarsa Çip ve Batarya Krizi Başlayabilir
Viyana merkezli Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) raporuna göre İran-İsrail-ABD ekseninde savaş iki ayı geçerse Avrupa otomotivinde ciddi tedarik sıkıntısı yaşanabilir. Nedeni; yarı iletken üretiminde vazgeçilmez olan helyum, neon ve argon gazlarının büyük bölümünün Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinden gelmesi.
Hürmüz Boğazı’ndaki risk sevkiyatları tehdit ederken bu gazların kesintiye uğraması Singapur, Tayvan ve Güney Kore’deki çip fabrikalarını vurabilir. Sonuç olarak Avrupa otomotiv tesislerinde parça eksikliği ve üretim duruşları gündeme gelebilir.
Risk Masada: Alternatifler ve Rezervler Ne Kadar Yeter?
ASCII, tablonun henüz kriz boyutuna ulaşmadığını ancak Hürmüz’de uzun süreli kesinti olursa yeni bir çip krizinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı sırasında neon üretiminin durması benzer bir sınavdı; sektör o dönemde rezervleri ve alternatif kaynakları devreye sokarak süreci yönetmişti.Şu an Çin, Tayvan, ABD, Almanya ve Japonya gibi merkezler yalnızca Katar’a bağımlı değil. Mevcut stoklar ve çeşitlenen tedarik kanalları kısa vadede piyasayı dengeleyebilir.
Tofaş’tan ABD Hamlesi: Ram ProMaster City 2027’de Yollarda
Bursa’da K0 kodlu orta boy hafif ticari araç üretimine başlayan Tofaş, 2027’nin ikinci yarısından itibaren bu modelleri Ram ProMaster City adıyla ABD’ye ihraç edecek. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 2032’ye kadar yaklaşık 230 bin adetlik ihracat hedeflediklerini açıkladı.1.6 litre turbo benzinli motor (166 HP / 221 lb-ft tork), 8 ileri otomatik şanzıman ve 4.7 m³ yük hacmiyle model, 40 bin dolar altında fiyatla ABD’de tek orta boy hafif ticari araç olacak.
Skoda’dan Türkiye’ye Özel Superb Mesajı
Skoda CEO’su Klaus Zellmer, Superb sedan üretiminin yarısını Türkiye pazarına ayırdıklarını belirterek “Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi ve üretiliyor” dedi. Marka 2025’te küresel teslimatlarını %12,7 artırarak 1 milyon 43 bin 900 adede ulaştı ve 6 yıl sonra yeniden 1 milyon barajını aştı.
Audi’den Kompakt Elektrikli Hamle: A2 e-tron Geliyor
Audi, elektrikli dönüşümde giriş seviyesi model A2 e-tron’u duyurdu. Şehir içi kullanıma odaklanan kompakt araç, verimlilik, dijital teknolojiler ve bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor. 2000’lerin ikonik A2’sine selam veren model, Ingolstadt’ta üretilecek ve 2026’da pazara sunulacak.