Changan mühendislerinin nihai hedefi, yakıt tüketimini 100 kilometrede 2.98 litreye kadar düşürmek. Özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde cebi rahatlatacak olan bu değer, hibrit teknolojisinde yeni bir altın standart olarak görülüyor.
Otomobilde ezber bozan teknoloji: 100 kilometrede sadece 3 litre yakacak
Çinli otomotiv devi Changan, sektörde taşları yerinden oynatacak yeni hibrit motoru Blue Core Super Engine’i dünyaya tanıttı. 6 yıllık dev bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan bu motor, "yakıt bitmiyor" dedirtecek cinsten bir verimlilik sunuyor.Hava Arabacılar
6 YILLIK EMEĞİN ARKASINDA 1000 MÜHENDİS VAR
Bu devrimsel teknoloji bir gecede ortaya çıkmadı. Tam 1.000 mühendisin 6 yıl boyunca üzerinde çalıştığı sistem, 500 bar ultra yüksek basınçlı enjeksiyon teknolojisiyle donatıldı.
Changan, geçmişteki tüm birikimini bu yeni "Süper Motor"da birleştirdi.
2 MİLYON KİLOMETRELİK "İŞKENCE" TESTİNDEN GEÇTİ
Yeni motorun sadece ekonomik değil, aynı zamanda çok dayanıklı olduğu iddia ediliyor.
Şirket, motorun güvenilirliğini kanıtlamak için Dünyanın 70 farklı yol tipinde sürüş yaptı. Toplamda 2 milyon kilometrelik zorlu test sürecini başarıyla tamamladı.
2026 HEDEFİ BÜYÜK: GÖZÜ KÜRESEL PAZARDA
Changan, bu teknolojiyi sadece Çin’de tutmayacak. Şirketin 2026 yılı için koyduğu 750 bin adetlik yurt dışı satış hedefi, bu düşük tüketimli motorların çok yakında Avrupa ve Türkiye yollarında da görülebileceğinin sinyalini veriyor.