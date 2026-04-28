Yeniçağ Gazetesi
28 Nisan 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Ortaklık kuruldu: Efsane otomobil küllerinden doğuyor

Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığıyla yeniden üretilecek olan Freelander’ın, yakın zamanda Çin pazarında yola çıkması bekleniyor.

Haberi Paylaş
Freelander, Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığıyla küllerinden doğarak ilk seri üretim meyvesini verdi: Freelander 8. Modern teknolojilerle donatılan bu elektrikli SUV modelinin, 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla öncelikle Çin pazarında yollara çıkması bekleniyor.

1 11
Freelander 8, markanın yeni SUV vizyonunu yansıtan "Concept 97"nin izinden gidiyor. Geleneksel arazi araçlarının mirasını koruyan köşeli hatlara sahip model, kapalı ön paneli ve karakteristik dikdörtgen LED farlarıyla modern bir duruş sergiliyor. Aracın tavanına yerleştirilen LiDAR ünitesi, tasarımın sadece estetik değil, yüksek teknoloji odaklı olduğunu da kanıtlıyor.

2 11
ÜRETİM VE TEST SÜRECİ

Sadece bir konsept olmaktan çıkan Freelander 8, seri üretim öncesi son aşamaya geçti. Zorlu iklim ve arazi koşullarında dayanıklılık testlerine tabi tutulan araç, üretim doğrulama sürecini başarıyla sürdürüyor.

3 11
TEKNOLOJİ VE OTONOM SÜRÜŞ

Freelander 8, sürüş destek sistemlerinde dev isimlerle iş birliği yapıyor:

Huawei ADS 5: Gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılan araç, LiDAR sensörleriyle çevresini milimetrik olarak tarıyor.

4 11
i-ATS Arazi Zekası: Bu sistem, yol şartlarını anlık analiz ederek sürüş modunu otomatik olarak optimize ediyor.

Donanım Gücü: Aracın merkezi kontrol ünitesinde, yüksek işlem kapasiteli Qualcomm Snapdragon 8397 yonga seti görev yapıyor.

5 11
PLATFORM VE ŞARJ PERFORMANSI

Yeni nesil esnek bir platform üzerinde yükselen Freelander 8; tam elektrikli, hibrit ve menzil uzatıcı (EREV) motor seçeneklerine uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor.

6 11
800V Mimari: Özellikle Çin pazarında sunulacak menzil uzatıcı versiyonun, yüksek voltaj mimarisiyle gelmesi planlanıyor.

Hızlı Şarj: Aracın 350 kW hızlı şarj desteği sayesinde batarya dolum sürelerini minimuma indirmesi hedefleniyor.

Freelander 8, Çin'deki ilk durağının ardından kademeli olarak küresel pazarlarda da boy göstermeye hazırlanıyor.

7 11
8 11
9 11
10 11
11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro