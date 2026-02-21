Orta yaşlarda enerji neden düşüyor? Uzmanlara göre süreç tersine çevrilebilir

KAS KAYBI ENERJİYİ NASIL ETKİLİYOR?

30 yaş sonrası her on yılda yaklaşık %3-5 oranında kas kaybı yaşanabiliyor. Kas kütlesindeki bu azalma, yalnızca estetik değil fonksiyonel bir sorun da yaratıyor. Market poşeti taşımak, merdiven çıkmak ya da uzun süre ayakta kalmak gibi günlük aktiviteler daha fazla çaba gerektiriyor. Bu da gün sonunda hissedilen tükenmişliği artırıyor.