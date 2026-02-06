Okyanusun derinliklerinden gelen çığlığın gizemi çözüldü... Ses tüm dünyayı yanıltmış

Bilim insanları, ultra düşük frekanslı bu devasa ses dalgalarının Antarktika’daki dev buz kütlelerinin kırılmasıyla oluştuğunu kanıtladı.
Yıllardır bilim dünyasını ve komplo teorisyenlerini meşgul eden "Bloop" adlı gizemli sesin sır perdesi, gelişmiş okyanus tabanı akustik izleme sistemleri sayesinde aralandı.
1997 yılında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından kaydedilen ve "dünyanın en yalnız yeri" olarak bilinen Nemo Noktası yakınlarında duyulan bu devasa sesin, iddia edildiği gibi devasa bir deniz canlısından değil, doğanın mekanik gücünden kaynaklandığı anlaşıldı.