Anasayfa Dünya Okyanusun derinliklerinden gelen çığlığın gizemi çözüldü... Ses tüm dünyayı yanıltmış

Okyanusun derinliklerinden gelen çığlığın gizemi çözüldü... Ses tüm dünyayı yanıltmış

Güney Pasifik'in en ıssız noktası olan Nemo'da kaydedilen ve yıllarca "deniz canavarı" tartışmalarına yol açan gizemli sesin kaynağı buz depremleri olarak belirlendi.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Bilim insanları, ultra düşük frekanslı bu devasa ses dalgalarının Antarktika’daki dev buz kütlelerinin kırılmasıyla oluştuğunu kanıtladı.

Yıllardır bilim dünyasını ve komplo teorisyenlerini meşgul eden "Bloop" adlı gizemli sesin sır perdesi, gelişmiş okyanus tabanı akustik izleme sistemleri sayesinde aralandı.

1997 yılında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından kaydedilen ve "dünyanın en yalnız yeri" olarak bilinen Nemo Noktası yakınlarında duyulan bu devasa sesin, iddia edildiği gibi devasa bir deniz canlısından değil, doğanın mekanik gücünden kaynaklandığı anlaşıldı.

NOAA'nın Pasifik Deniz Çevre Laboratuvarı'ndan Baş Bilim İnsanı Dr. Christopher Fox, araştırmanın ilk aşamalarında sesin biyolojik bir kökeni olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Dr. Fox, yapılan detaylı akustik analizlerin ardından, "Sesin şiddeti o kadar büyüktü ki, bilinen en büyük memeli olan mavi balinanın bile böyle bir ses dalgası yayması fiziksel olarak imkansızdı," diyerek biyolojik teorileri eledi.

Uzmanlar, sesin 5.000 kilometreden fazla bir mesafeden duyulabilmesinin ancak devasa bir kütle hareketiyle açıklanabileceğini belirtti.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden sismolog Robert Dziak, yıllar süren veri toplama sürecinin ardından sesin Antarktika’daki buz kalıplarının çatlaması ve kopmasıyla oluşan "buz depremleri" (icequakes) olduğunu saptadı.

Dziak, buzulların parçalanma anında yaydığı frekansların 1997'deki kayıtlarla birebir örtüştüğünü vurguladı.

Uzman, küresel ısınmanın etkisiyle bu tür seslerin okyanuslarda giderek daha sık duyulmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

Yıllardır hem bilim dünyasını hem de komplo teorisyenlerini meşgul eden ve "Bloop" adı verilen bu gizemli sesin sır perdesi, gelişmiş okyanus tabanı akustik izleme sistemleriyle aralandı

1997 yılında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından kaydedilen ve "dünyanın en yalnız yeri" olarak bilinen Nemo Noktası civarında duyulan bu devasa sesin, iddia edildiği gibi devasa bir su altı canlısından değil, doğanın mekanik gücünden kaynaklandığı belirlendi.

NOAA'nın Pasifik Deniz Çevre Laboratuvarı'ndan Baş Bilim İnsanı Dr. Christopher Fox, araştırmanın ilk aşamalarında sesin biyolojik bir kökeni olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Dr. Fox, yapılan derinlemesine akustik analizlerin ardından, "Sesin şiddeti o kadar büyüktü ki, bilinen en büyük memeli olan mavi balinanın bile böyle bir ses dalgası yayması fiziksel olarak imkansızdı," diyerek biyolojik teorileri rafa kaldırdı.

Uzmanlar, sesin 5.000 kilometreden fazla bir mesafeden duyulabilmesinin ancak kıtasal bir kütle hareketiyle açıklanabileceğini belirtti.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden ünlü sismolog Robert Dziak, yıllar süren veri toplama ve karşılaştırma sürecinin ardından sesin Antarktika’daki dev buz kalıplarının çatlaması ve kopmasıyla oluşan "buz depremleri" (icequakes) olduğunu saptadı.

