Okyanusun derinliklerinde 'saatli bomba' kuruldu: iklim felaketinde korkutan senaryo

Araştırmaya göre, bu termal geri tepmenin faturası tüm dünyaya eşit kesilmeyecek. Okyanus akıntıları nedeniyle, ısının yüzeye fışkıracağı ana merkez olan Güney Yarımküre (Küresel Güney), kuzeye kıyasla çok daha uzun süreli ve şiddetli bir kavrulma dönemi yaşayacak.