Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Okan Buruk'a 2 talip birden... Eski Fenerbahçeli futbolcunun yanına mı gidiyor?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a ilgi artıyor. Sezon ortasında teklifleri geri çeviren tecrübeli teknik adam, Galatasaray’daki başarısıyla Al Ittihad ve Lazio’nun radarına girdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TOTTENHAM TALİP OLMUŞTU

Tottenham, Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli çalıştırıcıya talip olmuştu.

İngiliz ekibi, Okan Buruk'un hemen takımın başına geçmesini istemiş ancak 52 yaşındaki teknik adam bu teklifi reddetmiş ve Tottenham takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmişti.

Liglerde sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte başarılı teknik adamla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

AL ITTIHAD'IN İLGİSİ VAR

İtalyan basını, Okan Buruk'un önümüzdeki haftalarda teknik direktör değişikliğine gidebilecek eski Fenerbahçeli En-Nesyri'nin de formasını giydiği Al Ittihad'ın adayları arasında yer aldığını yazdı.

Tuttomercato'da yer alan haberde, son günlerde eleştirilerin odağında olan Suudi Arabistan temsilcisinde teknik direktör Sergio Conceiçao'nun görevinden ayrılabileceği belirtildi.

LAZIO'NUN DA İLGİSİ VAR

Al Ittihad'ın yanı sıra İtalyan devi Lazio'nun da tecrübeli teknik adamla ilgilendiği aktarıldı.

Maurizio Sarri'nin İtalyan ekibinden ayrılabileceği ifade edilirken; Buruk'un genç, hırslı ve baskı altında çalışmaya alışkın bir teknik direktör olduğunun altı çizildi.

SEZON TAMAMLANMADAN AYRILMAYACAK

Galatasaray ile Süper Lig’de son 3 sezondur şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılmayacak.

