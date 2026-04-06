Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi maçında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Okan Buruk neşteri vurdu: 3 futbolcuya kritik maç öncesi kesik...
Trendyol Süper Lig'de Çarşmaba günü Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Okan Buruk, 3 futbolcuyu kulübeye çekme kararı aldı. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekipte gözler, çarşamba günü oynanacak Göztepe maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşmada ilk 11’de değişiklik yapmayı planlıyor.
İLK KESİK ICARDI'YE
Okan Buruk’un neşter vuracağı ilk isim Mauro Icardi olacak. Trabzonspor maçında etkisiz kalan Arjantinli golcü, kızağa çekilecek. Buruk, zorlu müsabakada forvette Barış Alper Yılmaz’a şans verecek.
JAKOBS DA KULÜBEDE
Trabzonspor maçında etkisiz kalan İsmail Jakobs, kadroda olmayacak bir diğer isim olacak. Okan Buruk, Jakobs’un yerine İzmir deplasmanında Eren Elmalı’ya görev verecek.
SON OLARAK LANG
Okan Buruk’un yedek kulübesine çekeceği diğer isim ise Noa Lang olacak. Lang’ın yerine Leroy Sané forma giyecek.
SINGO STOPERE
Kırmızı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı’nın yerine stoperde Singo görev yapacak.