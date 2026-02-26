Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şubat ayının son günlerinde yabani sıklamenler çiçek açtı.
Oğuzlar’da görülmemiş güzellik: Kışın ortasında çiçek açan sıklamenler şaşırtıyor
Çorum Oğuzlar’da şubat sonunda yabani sıklamenler pembe çiçeklerle doğayı süsledi. Koyu yeşil yapraklar arasından çıkan bu güzellikler görsel şölen yaratırken, 2026’da doğadan toplanan soğanlarının ihracatı yasak ve kotaya tabi tutuldu.
Her yıl şubattan itibaren açmaya başlayan yabani sıklamenler, doğada renk cümbüşü yarattı.
Koyu yeşil yapraklar arasından yükselen pembe çiçekler, doğaya eşsiz bir güzellik kattı.
Özellikle ormanlık ve kayalık bölgelerde rastlanan sıklamenler, yöre halkının da dikkatini çekti.
Öte yandan doğadan toplanan sıklamenler, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı 2026 yılı ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları arasında yer alıyor.
Sıklamenler (veya siklamen), Primulaceae (çuha çiçeğigiller) familyasından Cyclamen cinsine ait çok yıllık, yumrulu (soğanlı) bitkilerdir. Halk arasında en yaygın bilinen adları tavşan kulağı, buhurumeryem veya Mormilik şeklindedir.
Yabani türleri genellikle orman açıklıklarında, kayalık alanlarda ve gölgeli yerlerde doğal olarak yetişir. Boyları genelde 5-20 cm arasında kalır. En çarpıcı özellikleri kalp ya da böbrek biçimindeki koyu yeşil yaprakları ve yukarı doğru kıvrılmış, beş parçalı narin çiçekleridir.
Çiçek renkleri çoğunlukla beyaz, pembe, koyu pembe, fuşya tonlarıdır; bazı türlerde mor veya kırmızımsı varyasyonlar da görülebilir.
Türkiye’de yaklaşık 10 doğal tür bulunur ve bunların bir kısmı endemiktir (sadece ülkemizde yetişir). Yabani sıklamenler genellikle şubat-nisan arasında (bazı türler sonbaharda) çiçek açar. Soğuğa oldukça dayanıklıdırlar, ancak aşırı sıcağı ve direkt güneşi sevmezler.
Bu bitkiler hem doğal güzellikleri hem de zarif görünümleri nedeniyle popülerdir. Aynı zamanda aşk, saflık, zarafet ve bazı kültürlerde yeniden doğuş gibi anlamlar taşır. Ancak yabani olanların doğadan toplanması ve ihracatı birçok bölgede yasak veya kota altındadır, çünkü aşırı toplama nedeniyle nesilleri tehlike altındadır.
Sıklamenler hem bahçe/balkon süs bitkisi hem de iç mekan çiçeği olarak yetiştirilir.