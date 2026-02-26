Oğuzlar’da görülmemiş güzellik: Kışın ortasında çiçek açan sıklamenler şaşırtıyor

Türkiye’de yaklaşık 10 doğal tür bulunur ve bunların bir kısmı endemiktir (sadece ülkemizde yetişir). Yabani sıklamenler genellikle şubat-nisan arasında (bazı türler sonbaharda) çiçek açar. Soğuğa oldukça dayanıklıdırlar, ancak aşırı sıcağı ve direkt güneşi sevmezler.

Bu bitkiler hem doğal güzellikleri hem de zarif görünümleri nedeniyle popülerdir. Aynı zamanda aşk, saflık, zarafet ve bazı kültürlerde yeniden doğuş gibi anlamlar taşır. Ancak yabani olanların doğadan toplanması ve ihracatı birçok bölgede yasak veya kota altındadır, çünkü aşırı toplama nedeniyle nesilleri tehlike altındadır.

Sıklamenler hem bahçe/balkon süs bitkisi hem de iç mekan çiçeği olarak yetiştirilir.