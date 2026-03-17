Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
İstanbul
Öğretmen adayları dikkat: MEB'ten yeni düzenleme geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, Millî Eğitim Akademisi’nde öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin içeriği, süresi, yerleştirme usulü, sınav ve değerlendirme esasları düzenlendi.

Sinan Başhan
HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLECEK

Resmî Gazete’nin 17 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği”ne göre, öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

Hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olarak uygulanacak, ancak gerektiğinde bazı yükseköğretim programları için bu süre üç dönem olarak belirlenebilecek.

Yönetmelikle, öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilme usulleri de düzenlendi.

EŞİTLİK HALİNDE KURA

Buna göre birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda adaylar tercih yapacak; yerleştirmeler EKPSS, ilgili kanun kapsamındaki başvurular, millî sporculuk ve MEB-AGS puanı dikkate alınarak yapılacak. MEB-AGS puanının eşit olması halinde bilgisayar kurası uygulanacak.

Düzenlemeye göre hazırlık eğitimine başvuran adaylardan alan bazlı kontenjana girenler ile kontenjanın boş kalmaması amacıyla belirlenen yüzde 10 fazlası aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

HER DERSTEN EN AZ İKİ YAZILI SINAV

Kayıt hakkı kazananlar belirlenen takvim içinde ilgili eğitim ve uygulama merkezine başvuracak. Hazırlık eğitimi kapsamında öğretmen adayları her teorik dersten en az iki yazılı sınava girecek.

Teorik derslerde başarı için yazılı sınav ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek. Başarısız olunan dersler için ek sınav hakkı verilecek, ek sınav sonunda da başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilecek.

Uygulamalı eğitimde ise öğretmen adayları üç ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak. Uygulama derslerinde başarı puanı; birinci değerlendirmenin yüzde 20’si, ikinci değerlendirmenin yüzde 30’u ve üçüncü değerlendirmenin yüzde 50’si esas alınarak belirlenecek.

Uygulamalı derslerde başarılı sayılmak için en az 70 puan alma şartı aranacak. Bu aşamada başarısız olanlara ek değerlendirme hakkı tanınmayacak ve Akademiyle ilişikleri kesilecek. Atamaya esas başarı puanı ise teorik derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 40’ı ile uygulamalı derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 60’ının toplanmasıyla belirlenecek. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylara, atamaya esas başarı puanını da içeren belge düzenlenecek.

ÖDEME VE SAĞLIK SİGORTASI

Yönetmelik, öğretmen adaylarının devam, izin, disiplin, mali ve sosyal haklarına ilişkin hükümleri de içeriyor. Buna göre öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi sürecinde her ay 23 bin 310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Ayrıca adaylar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Yönetmelikte, sağlık mazereti nedeniyle toplam 19 güne kadar izin verilebileceği, 20 gün ve üzeri sağlık mazereti nedeniyle eğitime katılamayanların ise kayıtlarının dondurulacağı hüküm altına alındı.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA
