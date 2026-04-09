Trabzon Günleri kapsamında Birinci Meclis’te düzenlenen “Birinci Meclis Vefa Ziyareti” programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Mücadelesi’nin en kritik kararlarının alındığı tarihi mekanda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Numan Kurtulmuş’tan Birinci Meclis’te birlik ve mücadele vurgusu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emperyalist güçlerin değişmeyen politikalarına karşı Türkiye’nin öncü rolünü sürdüreceğini belirterek birlik mesajı verdi.Derleyen: Abdullah Kerzi
Trabzon’un İstiklal Madalyası’nın geçen yıl düzenlenen törenle kente verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu ödülün sadece bir onur nişanı değil, milli mücadelenin hatırlanması açısından önemli bir sembol olduğunu söyledi.
İstiklal ruhu vurgusu
Kurtulmuş, İstiklal Madalyası’nın Trabzon’daki Balıkçılar Loncası başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nda büyük fedakarlık gösteren kadın, erkek, genç ve yaşlı tüm kahramanların anısını yaşattığını dile getirdi.
İsmi bilinen ya da bilinmeyen birçok kişinin mühimmat taşıyarak bağımsızlık mücadelesine katkı sunduğunu belirten Kurtulmuş, tüm kahramanları minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.
Bu mirasın yalnızca bir madalyayla karşılanamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ecdadın ortaya koyduğu milli duruşun ve ruhun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.
“Emperyalistlerin yöntemleri değişmedi”
Geçmiş ile günümüz arasında benzerlikler olduğuna işaret eden Kurtulmuş, küresel ölçekte güç sahibi ülkelerin baskı politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.
“Bir asır önce olduğu gibi bugün de bazı güçler dünyayı istedikleri gibi yönetebileceklerini düşünüyor. Ülkelere baskı yapıyor, müdahalelerde bulunuyor, kaynaklarına el koyabiliyorlar. Emperyalistlerin ne niyetleri ne yöntemleri ne de taktikleri değişti” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin bu anlayışa karşı direnen ülkeler arasında öncü konumda olduğunu kaydetti.
Orta Doğu için birlik çağrısı
Türkiye’nin çevresindeki çatışma ve gerilimlere rağmen istikrarını koruduğunu belirten Kurtulmuş, Birinci Meclis’te farklı görüşlerin ortak hedef doğrultusunda birleştiğini hatırlattı.
Bugünün dünyasında da benzer bir birlikteliğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Kurtulmuş, özellikle Orta Doğu’da ayakta kalmanın yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini ifade etti.
Türkiye’nin gücü artacak
Uluslararası temaslarda Türkiye’ye yönelik bakışın değiştiğini gözlemlediklerini söyleyen Kurtulmuş, küresel sistemin ve uluslararası kurumların etkinliğinin zayıfladığı bir dönemde Türkiye’nin istikrar unsuru olarak öne çıktığını belirtti.