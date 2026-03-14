NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın güçlü oyuncu kadrosuna son olarak sürpriz bir isim daha katıldı.
Yeraltı dizisi son dönemin en çok ses getiren projelerinin başında geliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medyapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak bir flaş transfer daha gerçekleştirildi.
Ünlü oyuncu Burak Çelik ilk bölümden itibaren fenomen olmayı başaran Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.
Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlara gelecek. Burak Çelik’in hayat vereceği karakter merak konusu oldu. Çelik son olarak yine Yeraltı dizisinin ekibinin çektiği Hudutsuz Sevda projesinde yer almıştı.
Burak Çelik, hem modellik geçmişi hem de ekranlardaki güçlü fiziğiyle tanınan, son dönemin popüler Türk oyuncularından biri...
92 İstanbul doğumlu olan Çelik, 2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World yarışmalarında birinci seçilerek adını duyurdu.
Oyunculuk dünyasına adımını, dönemin sevilen dizisi Karagül'deki Serdar karakteriyle atmış ve bu rolle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.
Özellikle Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı "Kongar" (Göktuğ Alp) karakteriyle aksiyon sahnelerindeki yeteneğini kanıtlamış ve kariyerinde önemli bir ivme yakalamıştır.
Sadece dram veya tarihi dizilerde değil, Senden Daha Güzel gibi romantik komedi projelerinde de başrol oynayarak farklı türlerdeki başarısını göstermiştir.