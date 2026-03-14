Anasayfa Kültür Sanat NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda

NOW’ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'na dev transfer... Sürpriz bir isim Medyapım imzalı dizinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun gizemli karakteri ilk kez haftaya izleyici karşısına çıkacak.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 1

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın güçlü oyuncu kadrosuna son olarak sürpriz bir isim daha katıldı.

Yeraltı dizisi son dönemin en çok ses getiren projelerinin başında geliyor.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medyapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak bir flaş transfer daha gerçekleştirildi.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 3

Ünlü oyuncu Burak Çelik ilk bölümden itibaren fenomen olmayı başaran Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 4

Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlara gelecek. Burak Çelik’in hayat vereceği karakter merak konusu oldu. Çelik son olarak yine Yeraltı dizisinin ekibinin çektiği Hudutsuz Sevda projesinde yer almıştı.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 5

Burak Çelik, hem modellik geçmişi hem de ekranlardaki güçlü fiziğiyle tanınan, son dönemin popüler Türk oyuncularından biri...

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 6

92 İstanbul doğumlu olan Çelik, 2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World yarışmalarında birinci seçilerek adını duyurdu.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 7

Oyunculuk dünyasına adımını, dönemin sevilen dizisi Karagül'deki Serdar karakteriyle atmış ve bu rolle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 8

Özellikle Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı "Kongar" (Göktuğ Alp) karakteriyle aksiyon sahnelerindeki yeteneğini kanıtlamış ve kariyerinde önemli bir ivme yakalamıştır.

NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'da büyük sürpriz: Burak Çelik resmen kadroda - Resim: 9

Sadece dram veya tarihi dizilerde değil, Senden Daha Güzel gibi romantik komedi projelerinde de başrol oynayarak farklı türlerdeki başarısını göstermiştir.

