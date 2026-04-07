Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var

Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu. Orta Doğu’daki savaş maliyetleri artırırken, Türkiye’de 1.5 milyon TL altında 5 model kaldı. İşte 2026 Nisan itibarıyla en uygun fiyatlı 10 sıfır araç.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Orta Doğu’da tırmanan bölgesel gerilim, küresel lojistik ve üretim maliyetlerini tetikleyerek otomobil fiyatlarını vurdu. Üreticilerin artan maliyetleri fiyat listelerine yansıtmaya başladığı nisan ayında, Türkiye pazarında 1.5 milyon TL sınırının altında kalan yalnızca 5 model kaldı.

1 12
75 ilden 6 bini aşkın sporcunun katıldığı dev turnuvada kürsüye çıkan yerli modeller ve ithal seçenekler arasında fiyat makası daralırken, listenin zirvesinde 1.295.000 TL ile Dacia Sandero yer alıyor. İşte bütçe dostu kategorisinde kalan son 10 model:

2 12
Nisan 2026’nın En Ucuz 10 Sıfır Otomobili

10. Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna Fiyatı: 1.699.000 TL

3 12
9. Renault Clio 5 evolution 1.0 TCe X-Tronic (Otomatik) 90 hp
Fiyatı: 1.695.000 TL

4 12
8. Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 Otomatik
Fiyatı: 1.681.000 TL

5 12
7. Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Vites
Fiyatı: 1.669.900 TL

6 12
6. Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu
Fiyatı: 1.595.000 TL

7 12
5. Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 Beygir 6 ileri Manuel Jump
Fiyatı: 1.442.000 TL

8 12
4. Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Vites*
Fiyatı: 1.429.900 TL

9 12
3. Kia Picanto Cool Donanım Picanto 1.0L 67 PS Otomatik Vites
Fiyatı: 1.335.000 TL

10 12
2. Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin 6 İleri Manuel Vites Edition
Fiyatı: 1.325.000 TL

11 12
1. Dacia Sandero essential TCe 100
Fiyatı: 1.295.000 TL

12 12
Kaynak: Diğer
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro