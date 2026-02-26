Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
Nihat Kahveci Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi

Nihat Kahveci Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi

Galatasaray, Juventus’a 3-2 kaybetse de ilk maçtakı skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükseldi. Nihat Kahveci, tur sevincine rağmen sarı-kırmızılıların oyun performansını eleştirerek önemli uyarılarda bulundu.

Furkan Çelik
Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus’a 3-2 kaybetti ancak toplam skor avantajıyla son 16’ya kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HİÇBİR SKOR GARANTİ DEĞİL

Maçı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi’nin belirsizliğine dikkat çekti. “Bu ligde hiçbir skor garanti değil. 10 dakikada 3 gol atılan maçlar gördük. Oyuna akıl koymak lazım” dedi.

'MUTLU OLMAMIZ LAZIM AMA BİZİ EKSİK BIRAKTILAR'

Kahveci, alınan sonuca rağmen oyunun tatmin edici olmadığını belirterek, “Bir turda Juventus’a içeride 5, dışarıda 2 atıyorsun. Mutlu olmamız lazım ama bizi eksik bıraktılar” ifadelerini kullandı.

'ADAMLARIN PİLİ OLSA GİTTİ'

Sarı-kırmızılı ekibin oyununu eleştiren Kahveci, “Adamların pili olsa gitti. Galatasaray’da sakatlıktan dönenlerde sıkıntı var. Leroy Sane hayal kırıklığı, İlkay Gündoğan dönemedi, Yunus Akgün dönemedi” dedi.

'JUVENTUS HEPİMİZE ÖRNEK OLSUN'

Nihat Kahveci, “Mübarek Ramazan günü insanları ne hale soktular. Futbol kibir kaldırmaz, umursamazlığı kaldırmaz. Juventus hepimize örnek olsun” diye konuştu.

Victor Osimhen’in gol sonrası sevinmemesine de dikkat çeken Kahveci, “Osimhen gol atıyor sevinmiyor. Bir şey var” dedi.

