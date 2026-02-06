EuroLeague’de Fenerbahçe Beko formasıyla son Final Four’un MVP’si olan Nigel Hayes-Davis, yaz aylarında büyük beklentilerle NBA’e adım atmıştı.
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi?
Bir dönem Fenerbahçe Beko formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Nigel Hayes-Davis’in sarı-lacivertli ekibe olası dönüşü, taraftarları heyecanlandırdı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ancak NBA macerası istenilen gibi gitmeyen Nigel, son olarak takaslandığı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakıldı.
Bu gelişmenin ardından gözler, tecrübeli oyuncunun EuroLeague’e olası dönüşüne çevrildi.
Gelen bilgilere göre 31 yaşındaki basketbolcu da Avrupa’ya geri dönme fikrine sıcak bakıyor.
Edinilen bilgilere göre Nigel Hayes-Davis, EuroLeague’e “ligin en çok kazanan oyuncusu” olarak dönmeyi hedefliyor.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv’in oyuncu cephesiyle temasa geçtiği belirtildi.
Üç kulübün de Nigel’ın taleplerini öğrendiği, ancak geleceğine dair henüz net bir karar verilmediği ifade edildi.