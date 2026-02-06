Yeniçağ Gazetesi
HKP LİDERİ NURULLAH EFE ANKUT SERBEST BIRAKILDI
Anasayfa Spor Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi?

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi?

Bir dönem Fenerbahçe Beko formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Nigel Hayes-Davis’in sarı-lacivertli ekibe olası dönüşü, taraftarları heyecanlandırdı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 1

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko formasıyla son Final Four’un MVP’si olan Nigel Hayes-Davis, yaz aylarında büyük beklentilerle NBA’e adım atmıştı.

1 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 2

Ancak NBA macerası istenilen gibi gitmeyen Nigel, son olarak takaslandığı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakıldı.

2 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 3

Bu gelişmenin ardından gözler, tecrübeli oyuncunun EuroLeague’e olası dönüşüne çevrildi.

3 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 4

Gelen bilgilere göre 31 yaşındaki basketbolcu da Avrupa’ya geri dönme fikrine sıcak bakıyor.

4 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 5

Edinilen bilgilere göre Nigel Hayes-Davis, EuroLeague’e “ligin en çok kazanan oyuncusu” olarak dönmeyi hedefliyor.

5 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 6

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv’in oyuncu cephesiyle temasa geçtiği belirtildi.

6 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 7

Üç kulübün de Nigel’ın taleplerini öğrendiği, ancak geleceğine dair henüz net bir karar verilmediği ifade edildi.

7 8
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya geri dönecek mi? - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
