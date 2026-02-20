Basketbolda Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Gain ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı
Beşiktaş Gain, Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, finalde Türk Telekom - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği Beşiktaş'ın 23-20 üstünlüğü oldu.
İkinci çeyrekte farkı açan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 53-39 önde girdi.
Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya kadar çıkan farkı eritti ve periyodun bitimine 3 dakika kala 63-62 öne geçti. Beşiktaş Gain ise Sertaç Şanlı’nın son saniyede kaydettiği üçlükle üçüncü çeyreği 71-69 üstün kapattı.
Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Beşiktaş, dördüncü çeyrekte üstünlüğü ele alarak karşılaşmayı 91-82’lik skorla kazandı. Beşiktaş, finalde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Çeyrek Sonuçları:
Beşiktaş Gain 23 - 20 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu
Beşiktaş Gain 53 - 39 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu
Beşiktaş Gain 71 - 69 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu
Beşiktaş Gain 91 - 82 Anadolu Efes | Maç Sonucu
Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş, kupada üst üste ikinci kez finale yükseldi.
Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı gösterdiği performansla takımının etkili isimlerinden oldu.
Anadolu Efes cephesinde ise PJ Dozier performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Siyah-beyazlı ekip, Dusan Alimpijevic yönetiminde yükselen form grafiğini üç kulvarda da sürdürmeye devam ediyor.