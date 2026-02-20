Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes'i yenerek finale kaldı

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı

Beşiktaş Gain, Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, finalde Türk Telekom - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 1

Basketbolda Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Gain ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 2

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği Beşiktaş'ın 23-20 üstünlüğü oldu.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 3

İkinci çeyrekte farkı açan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 53-39 önde girdi.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 4

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya kadar çıkan farkı eritti ve periyodun bitimine 3 dakika kala 63-62 öne geçti. Beşiktaş Gain ise Sertaç Şanlı’nın son saniyede kaydettiği üçlükle üçüncü çeyreği 71-69 üstün kapattı.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 5

Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Beşiktaş, dördüncü çeyrekte üstünlüğü ele alarak karşılaşmayı 91-82’lik skorla kazandı. Beşiktaş, finalde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 6

Çeyrek Sonuçları:

Beşiktaş Gain 23 - 20 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Beşiktaş Gain 53 - 39 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Beşiktaş Gain 71 - 69 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Beşiktaş Gain 91 - 82 Anadolu Efes | Maç Sonucu

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 7

Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş, kupada üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 8

Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı gösterdiği performansla takımının etkili isimlerinden oldu.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 9

Anadolu Efes cephesinde ise PJ Dozier performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek finale kaldı - Resim: 10

Siyah-beyazlı ekip, Dusan Alimpijevic yönetiminde yükselen form grafiğini üç kulvarda da sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Spor Servisi
