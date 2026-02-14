NATO askerleri tatbikatta adeta yerle bir oldu: Mahvolduk

'Bir günde iki tabur etkisiz hale getirildi'

Estonya Savunma Birliği insansız hava sistemleri koordinatörü Aivar Hanniotti, gerçek cephedeki dron yoğunluğunun bunun iki katı olduğunu ifade ederek buna rağmen NATO birliklerinin saklanma imkanı bulamadığının altını çizdi.

“Araçları ve mekanize birlikleri kolayca tespit edip hızla vurabildik” sözlerini sarf eden Hanniotti, sonuçların NATO açısından “korkunç” olduğunu belirtti.