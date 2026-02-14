Mayıs ayında Estonya’da yapılan Hedgehog 2025 tatbikatı NATO güçlerinin zafiyetini ön plana çıkardı. 12 NATO ülkesinden 16 binden fazla askerin katıldığı tatbikatta, cepheden gelen Ukraynalı dron uzmanları da görev aldı.
NATO askerleri tatbikatta adeta yerle bir oldu: Mahvolduk
Estonya’da gerçekleştirilen tatbikatta Ukraynalı dron uzmanları, NATO askerlerini adeta yerle bir etti. Tatbikat sonrası bir NATO komutanı, “Mahvolduk” dedi.Baran Yalçın
Yapılan tatbikatta İngiliz tugayı ve Estonya tümenini içeren binlerce askerden oluşan bir NATO muharebe grubu saldırıya geçti. Kaynaklara göre birlikler, dronların savaş alanını son derece şeffaf hale getirdiğini hesaplayamadı.
“HEPSİ İMHA EDİLDİ”
Dron uzmanları, NATO askerlerinin kamuflaj kullanmadan hareket ettiğini, çadır ve zırhlı araçları açık alana park ettiğini ifade ederek, “Hepsi imha edildi” sözlerini sarf etti.
DELTA SAVAŞ ALANI YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILDI
Tatbikatta Ukrayna’nın ürettiği “Delta” isimli savaş alanı yönetim sistemi kullanıldı. Sistemin gerçek zamanlı istihbarat topladığı ve yapay zeka ile verileri analiz ettiği ifade ediliyor.
Bu yöntemle “öldürme zinciri” (gör–paylaş–vur) dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Yaklaşık 10 kişilik bir Ukrayna ekibi, karşı taraf rolünde yarım gün içinde 17 zırhlı aracı “imha etti” ve 30 ayrı hedefe saldırı gerçekleştirdi.
'Bir günde iki tabur etkisiz hale getirildi'
Estonya Savunma Birliği insansız hava sistemleri koordinatörü Aivar Hanniotti, gerçek cephedeki dron yoğunluğunun bunun iki katı olduğunu ifade ederek buna rağmen NATO birliklerinin saklanma imkanı bulamadığının altını çizdi.
“Araçları ve mekanize birlikleri kolayca tespit edip hızla vurabildik” sözlerini sarf eden Hanniotti, sonuçların NATO açısından “korkunç” olduğunu belirtti.
"SONUÇLAR ŞOK EDİCİYDİ"
Eski Estonya Askeri İstihbarat Merkezi Komutanı Sten Reimann, tatbikat sonuçlarının sahadaki askerî yetkililer için “şok edici” olduğunu belirtirken, tatbikatın modern savaş alanının ne kadar görünür hale geldiğini ve hareket eden her unsurun ne kadar savunmasız olduğunu ortaya çıkardı.
Uzmanların yaptığı yorumlara göre, NATO’nun taktiklerini güncellemesi, tank ve zırhlı araçlarını daha iyi koruma yöntemleri geliştirmesi ve daha hızlı bir “öldürme zinciri” oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı. Tatbikatı izleyen bir komutan ise yaşanan olaya ilişkin “Mahvolduk” dedi.