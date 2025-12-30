1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Fransa'yı temsil eden ünlü şarkıcı Fanny Biascamano, 46 yaşında hayata veda etti.
Müzik dünyası yasta! Eurovision'un unutulmaz ismi Fanny Biascamano öldü: Genç yaşta zirve yapmıştı
1997 Eurovision'da Fransa'yı temsil eden Fanny Biascamano, kanserle uzun mücadele sonrası 46 yaşında vefat etti. 12 yaşında Édith Piaf cover'ıyla yıldızlaşan sanatçı, müzik ve edebiyat mirasıyla anılacak. Ailesi ve hayranları derin üzüntüde...
Dublin'de düzenlenen 1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Fransa'yı temsil eden Fanny Biascamano, uzun bir hastalık sürecinin ardından 27 Aralık 2025'te 46 yaşında vefat etti.
Biascamano'nun vefatı, ailesi tarafından açıklanmıştır. Gerçek adı Fanny Biascamano olan sanatçı, kanserle mücadele ediyordu.
EUROVİSİON’DA 7. OLMUŞTU
Fanny Biascamano, 16 Eylül 1979'da Fransa'nın Sète şehrinde doğdu. Müzik kariyerine 12 yaşında adım atan sanatçı, TF1'de Édith Piaf cover'ı ile büyük ilgi gördü ve hızla genç yaşta üne kavuştu.
1997'de "Sentiments songes" şarkısıyla Eurovision'da Fransa'yı temsil eden Biascamano, Dublin'deki yarışmada 7'nci olarak ülkenin başarılı performanslarından birini sergiledi.
Fanny Biascamano'nun yakınları, onun enerjik ve yaratıcı kişiliğini anımsatarak, mirasının müzik ve edebiyat alanında yaşayacağını ifade etti.
FANNY BİASCAMANO KİMDİR?
Fanny Biascamano (sahne adı ile Fanny), 16 Eylül 1979'da Fransa'nın Sète kentinde doğan Fransız şarkıcıdır.12 yaşında, 1991 yılında TF1'de yayınlanan Sacrée Soirée programında Édith Piaf'ın "L'Homme à la moto" şarkısının rock versiyonunu seslendirerek büyük ün kazandı.
Bu single, 3 milyondan fazla satarak büyük başarı elde etti ve çift altın plak kazandı.1992'de ilk albümü Fanny'yi çıkardı ve bu albüm de altın plak aldı.
Kariyerine devam ederek birkaç albüm daha yayınladı.1997 yılında, 17 yaşındayken "Sentiments songes" şarkısıyla Fransa'yı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti. Dublin'de düzenlenen yarışmada 95 puanla 7. sırayı elde etti.
Sonraki yıllarda sahne çalışmalarına devam etti, Édith Piaf ve Georges Brassens cover'ları içeren albümler çıkardı, uluslararası turnede yer aldı.
Zamanla müzik kariyerini yavaşlatarak yazarlığa yöneldi: 2010'da çocuk yıldızların zorluklarını anlattığı Enfants stars, plus dure sera la chute kitabını, ardından Güney Fransa mutfağı odaklı yemek kitapları yayınladı.
Fanny Biascamano, uzun süre kanserle mücadele ettikten sonra 27 Aralık 2025'te 46 yaşında hayatını kaybetti.
Ölümü, müzik dünyasında ve Eurovision hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.