Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül boşandı: 6 yıllık evlilik resmen bitti... Nafaka detayları belli oldu

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül, çekişmeli boşanma süreçlerinin ardından resmi olarak tek celsede boşandı. 6 yıllık evlilik, Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde bugün tamamlandı ve tarafların anlaşmalı boşandığı öğrenildi.
Mustafa Sarıgül oğlu Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde tek celsede boşandı; çocuklar için ortak velayet ve aylık toplam 15 bin dolarlık nafaka kararı alındı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
ODATV’nin haberine göre, davada taraflar arasında imzalanan protokolde dikkat çeken maddeler yer aldı.
Duruşmada Revna Sarıgül’ü avukatları Fatih Volkan ve Didem Konaş Büyükpınar, Ömer Sarıgül’ü ise avukat Gözde Egemen ve Sibel Engin temsil etti. Anlaşmalı olarak sonuçlanan davada çiftin iki çocuğu için ortak velayet kararı alındı.
Protokole göre, Ömer Sarıgül çocukları için aylık toplam 5 bin dolar iştirak nafakası, Revna Sarıgül için ise 10 bin dolar yoksulluk nafakası ödeyecek; böylece aylık toplam ödeme 15 bin doları bulacak.
Çocukların özel okul ücretleri, yurt içi ve yurt dışı eğitim giderleri, sağlık sigortası, kurslar ve sosyal aktiviteler dahil tüm masraflar baba tarafından karşılanacak.
Boşanma protokolüne göre Ömer Sarıgül, eski eşine ayrıca 2026 model sıfır kilometre Land Rover Defender alacak ve mal paylaşımı kapsamında 35 milyon TL ödeme yapacak.
Gayrimenkul paylaşımında ise İstanbul’daki çeşitli konutların mülkiyeti çocuklara devredilecek; bazı projelerden toplam 5 dairenin çocuklar adına tescil edilmesi kararlaştırıldı. Bu anlaşma, cemiyet hayatında uzun süredir gündemde olan Sarıgül çiftinin boşanma sürecini sonlandırdı.