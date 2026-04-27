TOKİ İstanbul kuraları sonuçlandı: 100 bin hak sahibi belli oldu

81 İLDE KURA SÜRECİ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim 2025’te “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla açıklanan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başlatılan süreçte kritik aşama geride bırakıldı. 10 Kasım 2025’te başlayan başvurulara Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin kişi katıldı. Bu başvuruların 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan yapıldı.

Kura çekimleri 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlarken, 27 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul’un da tamamlanmasıyla süreç sona erdi. Toplamda 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.