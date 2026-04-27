Türkiye genelinde hayata geçirilen ve sosyal konut alanında en büyük adımlardan biri olarak gösterilen proje kapsamında önemli bir eşik daha aşıldı. Murat Kurum, İstanbul’daki kura sürecinin tamamlandığını duyurdu. Böylece 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde kura aşaması resmen sona erdi.
TOKİ İstanbul kuraları sonuçlandı: 100 bin hak sahibi belli oldu
İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura süreci tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde toplam 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde tüm çekilişlerin sona erdiğini açıkladı. Hak sahipleri sonuçları e-Devlet ve TOKİ sitesi üzerinden öğrenebilecek.
81 İLDE KURA SÜRECİ TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim 2025’te “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla açıklanan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başlatılan süreçte kritik aşama geride bırakıldı. 10 Kasım 2025’te başlayan başvurulara Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin kişi katıldı. Bu başvuruların 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan yapıldı.
Kura çekimleri 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlarken, 27 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul’un da tamamlanmasıyla süreç sona erdi. Toplamda 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.
İSTANBUL’DA 100 BİN KONUTUN SAHİBİ BELLİ OLDU
İstanbul’da üç gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin konutun hak sahipleri belirlendi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız” ifadelerini kullandı.
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
İstanbul’daki hak sahipleri, noter onayının ardından sonuçlara TOKİ resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden “TOKİ/Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” ekranından da sorgulama yapılabilecek.
PROJENİN DETAYLARI: 500 BİN YENİ KONUT
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projede farklı ihtiyaçlara yönelik konut tipleri yer alıyor:
200 bin adet 80 metrekare 2+1
150 bin adet 65 metrekare 2+1
150 bin adet 55 metrekare 1+1
Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.
SOSYAL DONATILAR DA PROJEDE YER ALIYOR
Proje yalnızca konut üretimiyle sınırlı değil. Aynı zamanda:
500 mahalle konağı
500 anaokulu
500 cami
inşa edilerek mahalle kültürünün korunması hedefleniyor. Ayrıca proje ile 300 farklı sektörün ekonomik olarak hareketlenmesi bekleniyor.
İSTANBUL’A 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT
İstanbul özelinde projeye ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut modeli de uygulanacak. Bu konutlar piyasa fiyatlarının altında kiraya verilecek ve dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak. Kiralama süresi 3 yıl ile sınırlı tutulacak.
E-DEVLET'E GİRİLEMİYOR
Murat Kurum'un TOKİ İstanbul sonuçlarını açıklamasının ardından e-Devlet'te yoğunluk meydana geldi.