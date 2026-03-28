Montella sonunda kararını verdi: O isim ilk 11'e dönüyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, Kosova karşılaşmasının ilk 11’inde Romanya maçına göre farklı tercihler yapacağı öne sürüldü. İtalyan teknik adamın, Orkun Kökçü için de kararını netleştirdiği belirtildi.

Romanya’yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalini geçen A Milli Takım, Kosova ile oynayacağı final mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Romanya karşılaşmasında Montella’nın ilk 11 tercihleri tartışma konusu olmuştu.

Deneyimli teknik direktörün, 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak Kosova maçında kadroda değişikliğe gideceği ifade edildi.

Milliyet’in haberine göre Montella, özellikle Süper Lig’in ikinci yarısında performansıyla öne çıkan Orkun Kökçü’ye bu kez ilk 11’de görev vermeyi planlıyor.

Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünün görev alacağı belirtilirken, Romanya maçında orta sahada oynayan Arda Güler’in sağ kanatta değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu bölgede forma giyen Barış Alper Yılmaz’ın ise Kerem Aktürkoğlu’nun yerine hücum hattında yer alabileceği öne sürüldü.

Sakatlığını atlatan Zeki Çelik’in ilk 11’e dönmesi beklenirken, Merih Demiral’ın maç kadrosuna yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

