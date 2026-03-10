Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın mezarı mı bulundu? Yüzyılın keşfi: Yeni DNA kanıtları büyük sırrı çözecek

Çocukluğu zor geçti: Babası zehirlenerek öldüğünde yaklaşık 9-10 yaşındaydı. Kabilesi dağıldı, ailesi dışlandı ve açlık, esaret gibi zorluklarla karşılaştı. Gençliğinde rakiplerini (özellikle üvey kardeşi ve eski dostu Camoka) yenerek güç kazandı. Kerait hükümdarı Tuğrul Han'ın (Ong Han) desteğini aldı, ancak daha sonra onunla da çatıştı ve yendi.

1206 yılında büyük bir kurultayda bütün Moğol kabilelerini birleştirerek "evrensel hükümdar" anlamında Cengiz Han (veya Çinggis Han) unvanını aldı. Bu unvan "güçlü hükümdar", "okyanus gibi hükümdar" veya "mükemmel savaşçı" anlamına gelir. Hükümdarlığı sırasında (1206-1227) tarihin en büyük kara imparatorluğunu kurdu. Hiçbir büyük savaşı kaybetmediği kabul edilir.