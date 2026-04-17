Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Kahvaltı sofralarında sıkça tercih edilen bazı yiyecekler, göründükleri kadar masum olmayabilir. Hızlı hazırlanması ve lezzeti nedeniyle sık tüketilen kahvaltılık ürünler, içerik açısından değerlendirildiğinde sağlık üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Sena Altuntaş
Günün en kritik öğünü olarak kabul edilen kahvaltıda yapılan yanlış seçimler, zaman içinde metabolizmanın dengesini bozabiliyor.

Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci yaşayan bireyler için bazı yaygın kahvaltılıklar ciddi riskler taşıyor.

Bu ürünlerin başında ise çoğu zaman “sağlıklı” bir seçenek gibi sunulan kahvaltılık mısır gevrekleri geliyor.

Mısır gevrekleri genellikle hafif ve fit bir alternatif olarak pazarlansa da, içeriğinin büyük bir kısmı rafine şeker ve işlenmiş karbonhidratlardan oluşur. Bu da kan şekerinin hızla yükselip kısa süre içinde düşmesine neden olur. Özellikle diyabet hastaları için bu dalgalanmalar ciddi bir sağlık riski oluşturabilir.

Birçok kişi mısır gevreğini sütle tüketerek dengeli bir kahvaltı yaptığını düşünür.

Ancak bu kombinasyon, glisemik yükü artırarak tokluk süresini kısaltabilir. Sonuç olarak kısa süre içinde yeniden acıkma, gün boyunca daha fazla kalori tüketme ve ani enerji düşüşleri yaşanabilir.

“Tam tahıllı” veya “lifli” ibaresiyle satılan ürünler bile çoğu zaman yüksek oranda şeker içerebilir.

Bu da tüketicinin yanıltılmasına neden olur. Özellikle şeker hastaları için en büyük tehlike, farkında olmadan kan şekerini hızla yükselten bu ürünlerin düzenli olarak tüketilmesidir.

Uzun vadede bu durum ciddi metabolik sorunlara zemin hazırlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
