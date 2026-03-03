Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor...

Camide düzenledikleri programlara cemaatin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sarıca, "Tarihi camimizde güzel atmosfer var. Isparta'nın köklü bir camisi. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Özellikle Mimar Sinan'ın eseri olması ilgiyi artırıyor. En son Amerika'dan gelen ziyaretçi grubu camiyi gezdi. Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor." diye konuştu.