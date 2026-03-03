Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
Mimar Sinan'ın Isparta'daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor...

Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor...

Isparta’da bir dönem şehrin ticari hayatının merkezi kabul edilen ve 465 yıllık geçmişiyle asırlara meydan okuyan Firdevs Bey (Mimar Sinan) Camisi, ramazan ayında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 1

Osmanlı’nın değerli eserlerinden biri olan ve halk arasında “Mimar Sinan Camisi” diye anılan Firdevs Bey Camisi, yaklaşık beş yüzyıldır dimdik ayakta durarak mimari güzelliği ve manevi derinliğiyle Isparta’nın simgeleri arasında özel bir yer ediniyor.

1 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 2

Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1561 yılında Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilen cami, klasik Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

2 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 3

Kare plan üzerine kesme taştan yükselen yapı, her cephede ikişer pencere ve kubbesindeki sekiz pencereyle gün ışığıyla dolup taşıyor.

3 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 4

Kuzey cephesindeki beş kubbeli son cemaat yeri ile kuzeybatıdaki zarif minaresi, binaya kusursuz bir estetik uyum katıyor.

4 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 5

Asırlar boyunca pek çok önemli olaya şahitlik eden cami, günümüzde hem ibadet hem de turistik ziyaret amacıyla büyük ilgi görüyor.

5 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 6

2023 yılından beri devam eden enderun usulü teravih geleneği, bu ramazanda da hatimli olarak cemaatle buluşuyor.

6 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 7

Caminin uzman imam hatibi Suat Sarıca camiye ilginin her geçen gün daha da yükseldiğini belirtti.

7 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 8

Camide düzenledikleri programlara cemaatin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sarıca, "Tarihi camimizde güzel atmosfer var. Isparta'nın köklü bir camisi. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Özellikle Mimar Sinan'ın eseri olması ilgiyi artırıyor. En son Amerika'dan gelen ziyaretçi grubu camiyi gezdi. Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor." diye konuştu.

8 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 9

Sarıca, ayrıca caminin mübarek gün ve gecelerde öğle namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyaretine de ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

9 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 10
10 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 11
11 12
Mimar Sinan’ın Isparta’daki gizli şaheseri: 465 yıllık bu camisinin sırrı ne? Ziyaretçi akınına uğruyor... - Resim: 12
12 12
Kaynak: AA
