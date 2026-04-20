Yokuş aşağı inerken aracı boşa almak, eski karbüratörlü araçlardan kalan bir alışkanlıktır. Modern araçlarda "Cut-off" sistemi sayesinde araç vitesteyken ayağınızı gazdan çekerseniz, yakıt tüketimi sıfıra iner. Boşa aldığınızda ise motor çalışmaya devam etmek için yakıt tüketmeye devam eder.
Milyonlarca sürücü yanlış yapıyor: İşte yakıt tasarrufu sağlayan 10 altın kural
Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürücüleri "geleneksel" tasarruf yöntemlerine iterken, uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi: Yıllardır doğru sanılan pek çok yöntem aslında hem cebinize hem aracınıza zarar veriyor! İşte modern otomobillerde yakıt masrafını düşürmek yerine maliyeti artıran 5 büyük y
Vitesi Boşa Almak Tasarruf Sağlamaz!
Klimayı Tamamen Kapatmak Masraflı Olabilir
Sadece yakıt yakmasın diye klimayı hiç çalıştırmamak, sistemdeki contaların kurumasına ve sızıntılara yol açar. Klimayı tamamen iptal etmek yerine, belirli aralıklarla çalıştırmak sizi gelecekteki büyük tamir masraflarından kurtarır.
Motoru Durduğu Yerde Isıtma Devri Kapandı
Modern motorlar, rölantide çalışarak değil, düşük devirde yol alarak daha sağlıklı ısınır. Dakikalarca park halinde beklemek sadece boşuna yakıt tüketmenize neden olur. Çalıştırın ve kısa süre sonra nazikçe yola koyulun.
Lastikleri Fazla Şişirmek Güvenliği Tehdit Ediyor
Sürtünme azalsın diye lastik basıncını önerilen sınırın üzerine çıkarmak, yol tutuşunu minimize eder ve lastiğin düzensiz aşınmasına yol açar. Tasarruf edeceğiniz üç kuruş, erken bitecek lastik maliyetini karşılamaz.
Depoyu Az Doldurmanın Faydası Yok
"Araç hafif olsun, az yaksın" mantığıyla çeyrek depoyla gezmek, tasarruf sağlamaz. Aksine, sürekli istasyona gitmek için harcanan yol ve zaman, elde edeceğiniz o çok küçük ağırlık avantajını eritir bitirir.
Gerçek Tasarruf Pedallarda Gizli
Tasarrufun bir numaralı kuralı "nazik pedal" kullanımıdır. Ani kalkışlar ve sert frenlemeler yakıt düşmanıdır. Hızınızı kademeli artırıp sakin yavaşlamak, tüketimi doğrudan %20’ye kadar düşürebilir.
Hızınızı %10 Düşürün, Cebinizi Güldürün
Otoyolda 120 km/s yerine 100-110 km/s hızla gitmek, varış sürenizi çok az değiştirirken yakıt tüketiminde devasa bir fark yaratır. Hava direnci hız arttıkça katlanarak artar; yavaşlamak kazandırır.
Gereksiz Ağırlıklardan Kurtulun
Bagajda unutulan o ağır valizler veya kullanmadığınız tavan portbagajları aracın aerodinamiğini bozar. Kullanılmayan her ekstra ağırlık ve dış aparat, motorun daha fazla efor sarf etmesi demektir.
Periyodik Bakım "Lüks" Değildir
Kirli bir hava filtresi motorun nefes almasını zorlaştırır, eski bir yağ ise sürtünmeyi artırır. Bakımlı bir motor, fabrikadan çıktığı verimlilikle çalışır; bakımsız araç ise yakıtı adeta "içer".
Elektrikli Araçlar İçin "Rejeneratif" Sürüş
Geleceğin araçlarında tasarruf; ani hızlanmalardan kaçınmak ve yavaşlarken enerji geri kazanımı sağlayan frenleme sistemini doğru kullanmaktır. Gece yavaş şarj tercih etmek de batarya sağlığı için kritik bir tasarruf yöntemidir.